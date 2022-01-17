У двох містах України школи переводять на дистанційне навчання: це сталось не через COVID-19

У двох містах України школи переводять на дистанційне навчання: це сталось не через COVID-19

Через постійні повідомлення про "замінування" в школах зривається навчальний процес.

У Черкасах та Миколаєві частину шкіл від 18 січня хочуть перевести на дистанційне навчання. Це сталось через постійні повідомлення про "замінування".

Про це повідомляють в Черкаській міській раді та в управлінні освіти Миколаївської міської ради.

У міській раді Черкас від 17 січня рекомендували усі школи перевести на дистанційне навчання через постійні повідомлення про "замінування" шкіл, які унеможливлюють навчальний процес. Там не уточнили, доки триватиме таке навчання.

"Прийнято рішення рекомендувати з сьогоднішнього дня організувати в закладах загальної середньої освіти освітній процес із застосуванням технологій дистанційного навчання. У такому форматі навчання триватиме до наступних рекомендацій", - йдеться у повідомленні.

В управлінні освіти Миколаївської міської ради повідомили, що від 18 січня одразу кілька шкіл навчатимуться дистанційно.

"У зв’язку з повідомленнями про мінування, керівниками 4 закладів освіти (ЗЗСО №3, 20, 46, ММК імені В. Д. Чайки) прийнято рішення з 18 січня 2022 року здійснювати освітній процес за дистанційною формою навчання. Здобувачі освіти 5-11 класів ЗЗСО №40 навчатимуться дистанційно у зв’язку з ремонтними роботами в закладі (18-19 січня 2022 року)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Читайте також:

[media type="video" id="387497626"