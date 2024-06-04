В Україні - екстрені відключення світла: де і коли повернуться до графіків

У вівторок, 4 червня, у низці областей сталися екстрені відключення світла. До планових графіків повернуться, коли рівень споживання повернеться у межі запроваджених раніше лімітів.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК та "Укренерго".

"На жаль, важка ситуація в енергосистемі після обстрілів РФ триває. Тому за вказівкою "Укренерго", застосовуються екстрені відключення в Київській та Донецькій областях", - йдеться у повідомленні.

Також у Києві запровадили екстрені відключення електрики. За словами гендиректора YASNO Сергія Коваленка, столиця вийшла за ліміти, а тому "Укренерго" дала команду на екстрені відключення. Наразі у Києві графік не працюють.

Згодом у НЕК "Укренерго" уточнили, що багатьох регіонах споживання електроенергії значно перевищило ліміти. Компанія вимушено застосувала від 14:25 аварійні відключення, а від 14:50 - спеціальні графіки аварійних відключень для побутових та промислових споживачів.

"Незважаючи на неодноразові вимоги "Укренерго" до обленерго дотримуватися доведених до областей лімітів, споживання в Донецькій, Житомирській, Миколаївській, м.Києві та Київській, Кіровоградській, Харківській, Хмельницькій областях продовжило зростати", - наголосили в НЕК.

Зазначається, що ці обмеження будуть діяти поки рівень споживання в областях не повернеться в межі лімітів. Тоді обленерго зможуть повернутися до планових графіків відключень світла.

Як повідомлялося, "Укренерго" на вівторок, 4 червня, встановив ліміти споживання електроенергії в Україні. Планувалося, що по всій території країни відключення світла відбуватимуться за графіками протягом всього дня.

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