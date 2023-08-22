У багатьох областях України проходять масштабні обшуки у військкоматах та ВЛК: що відомо (фото)

В Одесі та Рівному проходять масштабні обшуки у ТЦК та СП, ВЛК та МСЕК. Це стосується роботи військово-лікарських комісій. У ДБР додали, що обшуки також відбуваються в Київській, Вінницькій і Черкаській областях.

Про це повідомляють "РБК-Україна" з посиланням на свої джерела та ДБР.

За даними видання, обшуки проводять Управління стратегічних розслідувань та слідчі Нацполіції. Обшуки тривають у чотирьох районних територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Місцеві телеграм-канали публікують відео, як до військкомату на вулиці Заньковецькій в Одесі прийшли правоохоронці.

У Рівненській області обшуки відбуваються у всіх ВЛК та МСЕК (медико-соціальна експертна комісія).

Що кажуть у ДБР

У ДБР підтвердили, що їхні слідчі "проводять низку процесуальних дій у територіальних центрах комплектування та військово-лікарських комісіях у багатьох регіонах країни".

Обшуки у військкоматах і ВЛК / Фото: Державне бюро розслідувань

"Сьогодні відбуваються обшуки у низці військово-лікарських комісій Вінницької, Черкаської та Київської областей. Слідчі дії проходять у межах розслідування кримінального провадження за фактами незаконного збагачення військовослужбовців, які займають керівні посади в обласних і районних центрах комплектування та соціальної підтримки", - йдеться у повідомленні.

Обшуки у військкоматах і ВЛК / Фото: Державне бюро розслідувань

За даними ДБР, у них є дані щодо 388 осіб, яких визнали непридатними до військової служби, проте у слідства є сумніви щодо цього.

"Вилучається медична документація, яка може підтвердити факти ухвалення протиправних рішень про непридатність до військової служби, особові справи тощо. Кримінальні провадження порушені за низками статей", - йдеться у повідомленні.

Обшуки в ТЦК та СП і ВЛК / Фото: Державне бюро розслідувань

Правоохоронці також додали, що минулого тижня в Одеській і Миколаївській областях, а також у Херсонському й Бериславському районних ТЦК та СП працівники ДБР вже провели 15 обшуків.

Обшуки у військкоматах і ВЛК / Фото: Державне бюро розслідувань

"Під час попередніх перевірок уже виявлено непоодинокі факти зловживань воєнкомів і безпідставного зняття з військового обліку офіцерів запасу на підставі фіктивних довідок ВЛК. Наразі за результатами перевірок трьом посадовим особам військкоматів повідомлено про підозри", - йдеться у повідомленні.

Обшуки у військкоматах і ВЛК / Фото: Державне бюро розслідувань

Нагадаємо, напередодні президент Зеленський висловив невдоволення неякісною роботою ВЛК та анонсував зміни.

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