У двох областях України запровадили аварійні графіки відключення світла

Тисячі споживачів залишилися без електроенергії.
Сьогодні, 28 жовтня, кілька черг відключили у Сумській та Полтавській областях.
У "Сумиобленерго" повідомили, що о 09:06 вже вимкнули споживачів 5 черги у Конотопському районі та 1 й 2 черг у Роменському районі.
"Сьогодні, 28 жовтня армія РФ вдарила по енергетичних об'єктах у Конотопському районі, застосувавши БпЛА типу "Шахед". Також 27 жовтня ворог завдав авіаційний удар по енергетиці в Роменському районі, застосувавши БпЛА типу "Шахед".
Станом на 8 ранку 28 жовтня на території Сумської області понад 16 тисяч споживачів електроенергії знеструмлені внаслідок військової агресії Росії проти України", - йдеться у повідомленні відомства.
У "Полтаваобленерго" зазначили, що в області обсяги розвантаження енергомережі становить 25 МВт.
Графіки запровадили на території:
- Миргородського району
- Лубенського району
- Лохвицького району
- Гадяцького району
- Гребінківського району
- Хорольського району
- Оржицького району
- Чорнухинського району
- Пирятинського району
Нагадаємо, на Сумщині ворог завдав авіаційного удару по енергетичних об'єктах критичної інфраструктури.
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