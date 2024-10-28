У двох областях України запровадили аварійні графіки відключення світла

Сьогодні, 28 жовтня, кілька черг відключили у Сумській та Полтавській областях.

У "Сумиобленерго" повідомили, що о 09:06 вже вимкнули споживачів 5 черги у Конотопському районі та 1 й 2 черг у Роменському районі.

"Сьогодні, 28 жовтня армія РФ вдарила по енергетичних об'єктах у Конотопському районі, застосувавши БпЛА типу "Шахед". Також 27 жовтня ворог завдав авіаційний удар по енергетиці в Роменському районі, застосувавши БпЛА типу "Шахед".

Станом на 8 ранку 28 жовтня на території Сумської області понад 16 тисяч споживачів електроенергії знеструмлені внаслідок військової агресії Росії проти України", - йдеться у повідомленні відомства.

У "Полтаваобленерго" зазначили, що в області обсяги розвантаження енергомережі становить 25 МВт.

Графіки запровадили на території:

Миргородського району

Лубенського району

Лохвицького району

Гадяцького району

Гребінківського району

Хорольського району

Оржицького району

Чорнухинського району

Пирятинського району

Нагадаємо, на Сумщині ворог завдав авіаційного удару по енергетичних об'єктах критичної інфраструктури.

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