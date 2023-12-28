У двох районах Дніпропетровщини ТЦК надали право перевірки документів та огляду речей – ЗМІ

На території двох районів Дніпропетровщини встановлено особливий режим в’їзду і виїзду, обмеження свободи пересування.

У двох районах Дніпропетровської області (Дніпровському та Синельниківському) запровадили додаткові заходи воєнного стану.

Про це йдеться на сайті Синельниківської міської ради.

На цій території:

встановлено особливий режим в’їзду і виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів.

запроваджено на строк дії правового режиму воєнного стану перевірку документів та огляд речей у осіб на території Синельниківського району у порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів....

Також співробітників ТЦК , ймовірно, уповноважили перевіряти документи та особисті речі громадян.

Як пише "Суспільне", у Мережі сторінці Новоолександрівської громади Дніпровського району у Facebook з'явився документ – інформування від начальника Дніпровського РТЦК та СП.

У ньому зокрема, йшлося про право перевірки документів та огляду речей в осіб військовослужбовцям ТЦК. Згодом доступ до цього поста зник.

Нагадаємо, зʼявився текст законопроєкту про мобілізацію та військовий облік. ТСН.ua зібрав усе, що відомо про зміни до мобілізації та що про це кажуть політики.

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