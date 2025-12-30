У двох містах України запустять 5G: Федоров повідомив деталі

5G / © Associated Press

Реклама

У двох містах України у пілотних зонах запустять 5G. Станеться це протягом наступних кількох тижнів.

Про це повідомив перший віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час трансляції у TikТok.

За його словами, пілотні проєкти будуть розгорнуті у центрах певних міст.

Реклама

"Дуже скоро, протягом кількох тижнів ми вже запустимо 5G для цих міст, а точніше частин цих міст. І це буде перший важливий крок, який далі буде масштабуватися”, - наголосив Федоров.

Федоров зауважив, що такі проєкти важко масштабувати під час повномасштабної війни.

"Треба врахувати військові літаки, радари та інші засоби РЕБ. Наприклад, тому що 5G працюють на певних частотах і повинна бути певна сумісність. Ми над цим довго працювали, тестували з військовими і буде певний пілот", - пояснив міністр.

Нагадаємо, видання «Мінфін» повідомило, що в Україні Інтернет може здорожчати вдесятеро і сягнути 3 тис. грн. Зазначається, що закон №4670-IX запроваджує низку важливих змін у сфері мобільного Інтернету, зокрема ключовою новацією стали оновлені стандарти швидкості. Інтернет може здорожчати «до рівня Європи» — тобто до 2000-3000 грн на місяць (зараз пакети коштують 200-300 грн).

Реклама

Зауважимо, 25 листопада президент Володимир Зеленський підписав Закон № 4670-IX про якісний мобільний Інтернет. Документ є важливим кроком до забезпечення швидкого та прогнозованого інтернету для кожного українця, незалежно від місця проживання.