ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
224
Час на прочитання
1 хв

У двох містах України запустять 5G: Федоров повідомив деталі

Пілотні проєкти будуть розгорнуті у центрах певних міст.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
5G

5G / © Associated Press

У двох містах України у пілотних зонах запустять 5G. Станеться це протягом наступних кількох тижнів.

Про це повідомив перший віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час трансляції у TikТok.

За його словами, пілотні проєкти будуть розгорнуті у центрах певних міст.

"Дуже скоро, протягом кількох тижнів ми вже запустимо 5G для цих міст, а точніше частин цих міст. І це буде перший важливий крок, який далі буде масштабуватися”, - наголосив Федоров.

Федоров зауважив, що такі проєкти важко масштабувати під час повномасштабної війни.

"Треба врахувати військові літаки, радари та інші засоби РЕБ. Наприклад, тому що 5G працюють на певних частотах і повинна бути певна сумісність. Ми над цим довго працювали, тестували з військовими і буде певний пілот", - пояснив міністр.

Нагадаємо, видання «Мінфін» повідомило, що в Україні Інтернет може здорожчати вдесятеро і сягнути 3 тис. грн. Зазначається, що закон №4670-IX запроваджує низку важливих змін у сфері мобільного Інтернету, зокрема ключовою новацією стали оновлені стандарти швидкості. Інтернет може здорожчати «до рівня Європи» — тобто до 2000-3000 грн на місяць (зараз пакети коштують 200-300 грн).

Зауважимо, 25 листопада президент Володимир Зеленський підписав Закон № 4670-IX про якісний мобільний Інтернет. Документ є важливим кроком до забезпечення швидкого та прогнозованого інтернету для кожного українця, незалежно від місця проживання.

Дата публікації
Кількість переглядів
224
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie