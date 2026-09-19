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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Зрання РФ атакує Україну: у кількох обласних центрах пролунали вибухи — що відомо (оновлено)

У низці регіонів оголошено жовтий рівень небезпеки через загрозу безпілотників.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Вибухи.

Вибухи. / © Associated Press

У суботу, 19 вересня, російські війська запустили по Україні безпілотники. У Сумах і Одесі пролунали вибухи. Гучно було і у Кропивницькому. Водночас Київ перебуває під атакою БпЛА.

Що відомо про ранкові удари по Україні, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Станом на 10:40 у низці областей лунають сирени через загрозу з повітря — оголошено тривогу і жовтого, і червоного рівнів. Зокрема, у Києві загроза безпілотників. Військові попереджали про реактивний БпЛА повз Чабани у напрямку центру столиці.

Мапа тривог станом на 10:40 суботи, 19 вересня.

Мапа тривог станом на 10:40 суботи, 19 вересня.

Де лунають вибухи

Спочатку місцеві медіа повідомляли про потужні вибухи в Одесі та у Сумах. Пізніше вибухи гриміли у Кропивницькому.

Зауважимо, Повітряні сили повідомляли про рух реактивних БпЛА. Зокрема, у напрямку Одеси та Кіровоградської області.

Нагадаємо, зранку 19 вересня РФ атакувала Хмельницьку область. За даними місцевої влади, хоч у небі працювали сили ППО, але є наслідки. Внаслідок атаки відбулося займання на території одного з підприємств у Хмельницькому районі. Минулося без жертв.

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