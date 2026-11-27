Відключення світла в Україні 28 листопада / © ТСН

Реклама

Ситуація з електропостачанням у Запорізькій та Дніпропетровській областях залишається складною через значні пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак. В обох регіонах продовжують діяти аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомили в НЕК «Укренерго».

Реклама

Де тривають аварійні відключення

Енергетики цілодобово ремонтують пошкоджене обладнання та намагаються якнайшвидше повернути електрику споживачам. Водночас роботи ускладнюються наслідками російських ударів по енергетичних об’єктах.

Реклама

На Херсонщині завдяки роботі енергетиків ситуацію з електропостачанням вдалося стабілізувати.

Які відключення світла діятимуть 28 листопада

У суботу, 28 листопада, у частині областей України протягом усієї доби застосовуватимуть обмеження споживання електроенергії.

Зокрема:

для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності;

для всіх категорій споживачів — графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 3 черг.

Конкретні години знеструмлень залежать від регіону та групи споживачів. Час та обсяг обмежень можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі. Актуальні графіки публікують регіональні обленерго та ДТЕК. (доповнюється)

Реклама

Графік відключення світла в Києві

Графік відключення світла у столиці 28 листопада:

Група 1: 11:30-16:30, 22:30-24:00

Група 2: 12:00-17:00

Група 3: 13:00-17:30

Група 4: 13:30-18:00

Група 5: 06:00-09:00, 15:00-19:00

Група 6: 06:00-09:30, 16:00-20:00

Група 7: 06:00-10:30, 16:30-21:00

Група 8: 08:00-11:30, 17:00-22:00

Група 9: 08:00-12:00, 17:30-22:00

Група 10: 09:00-13:00, 18:00-22:30

Група 11: 09:30-13:30, 19:00-24:00

Група 12: 10:30-15:00, 21:00-24:00

Група 13: 11:30-16:30, 22:30-24:00

Група 14: 12:00-17:00

Група 15: 13:00-17:30

Група 16: 13:30-18:00

Група 17: 06:00-09:00, 15:00-19:00

Група 18: 06:00-09:30, 16:00-20:00

Група 19: 06:00-10:30, 16:30-21:00

Група 20: 08:00-11:30, 17:00-22:00

Група 21: 08:00-12:00, 17:30-22:00

Група 22: 09:00-13:00, 18:00-22:30

Група 23: 09:30-13:30, 19:00-24:00

Група 24: 10:30-15:00, 21:00-24:00

Група 25: 11:30-16:30, 22:30-24:00

Група 26: 12:00-17:00

Група 27: 13:00-17:30

Група 28: 13:30-18:00

Група 29: 06:00-09:00, 15:00-19:00

Група 30: 06:00-09:30, 16:00-20:00

Група 31: 06:00-10:30, 16:30-21:00

Група 32: 08:00-11:30, 17:00-22:00

Група 33: 08:00-12:00, 17:30-22:00

Група 34: 09:00-13:00, 18:00-22:30

Група 35: 09:30-13:30, 19:00-24:00

Група 36: 10:30-15:00, 21:00-24:00

Група 37: 11:30-16:30, 22:30-24:00

Група 38: 12:00-17:00

Група 39: 13:00-17:30

Група 40: 13:30-18:00

Група 41: 06:00-09:00, 15:00-19:00

Група 42: 06:00-09:30, 16:00-20:00

Група 43: 06:00-10:30, 16:30-21:00

Група 44: 08:00-11:30, 17:00-22:00

Група 45: 08:00-12:00, 17:30-22:00

Група 46: 09:00-13:00, 18:00-22:30

Група 47: 09:30-13:30, 19:00-24:00

Група 48: 10:30-15:00, 21:00-24:00

Група 49: 11:30-16:30, 22:30-24:00

Група 50: 12:00-17:00

Група 51: 13:00-17:30

Група 52: 13:30-18:00

Група 53: 06:00-09:00, 15:00-19:00

Група 54: 06:00-09:30, 16:00-20:00

Група 55: 06:00-10:30, 16:30-21:00

Група 56: 08:00-11:30, 17:00-22:00

Група 57: 08:00-12:00, 17:30-22:00

Група 58: 09:00-13:00, 18:00-22:30

Група 59: 09:30-13:30, 19:00-24:00

Група 60: 10:30-15:00, 21:00-24:00

Графік відключення світла в Миколаївській області

Графік відключення світла на Миколаївщині 28 листопада:

Черга 1.1: 00:00 — 00:30, 07:30 — 09:30, 15:30 — 20:00

Черга 1.2: 09:30 — 13:00, 16:30 — 20:00, 23:30 — 00:00

Черга 2.1: 13:00 — 20:00

Черга 2.2: 09:30 — 13:00, 20:00 — 23:30

Черга 3.1: 06:00 — 09:30, 13:00 — 16:30

Черга 3.2: 13:00 — 16:30, 20:00 — 23:30

Черга 4.1: 13:00 — 16:30, 20:00 — 22:30

Черга 4.2: 07:30 — 13:00, 16:30 — 20:00

Черга 5.1: 00:00 — 00:30, 09:30 — 16:30, 23:30 — 00:00

Черга 5.2: 00:00 — 00:30, 09:30 — 13:00, 20:00 — 23:30

Черга 6.1: 06:00 — 09:30, 16:30 — 22:30

Черга 6.2: 06:00 — 09:30, 16:30 — 20:00, 23:30 — 00:00

Реклама

Графік відключення світла в Полтавській області

Графік відключення світла на Полтавщині 28 листопада:

Черга 1.1: 04:00 — 05:00, 10:00 — 12:30, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00

Черга 1.2: 04:30 — 06:30, 10:30 — 13:00, 16:30 — 19:30, 22:30 — 24:00

Черга 2.1: 05:00 — 07:00, 11:00 — 13:30, 17:00 — 20:00, 23:00 — 24:00

Черга 2.2: 06:00 — 07:30, 11:30 — 14:00, 17:30 — 20:00, 23:30 — 24:00

Черга 3.1: 06:00 — 08:30, 12:00 — 14:30, 18:00 — 20:30

Черга 3.2: 00:00 — 00:30, 06:30 — 09:00, 12:30 — 15:00, 18:30 — 21:00

Черга 4.1: 00:00 — 02:00, 07:00 — 09:30, 13:00 — 15:30, 19:00 — 21:30

Черга 4.2: 00:30 — 02:30, 07:30 — 10:00, 13:30 — 16:30, 19:30 — 22:00

Черга 5.1: 02:00 — 03:00, 08:00 — 10:30, 14:00 — 17:00, 20:00 — 22:30

Черга 5.2: 02:30 — 03:30, 08:30 — 11:00, 14:30 — 17:30, 20:30 — 23:00

Черга 6.1: 03:00 — 04:00, 09:00 — 11:30, 15:00 — 18:00, 21:00 — 23:30

Черга 6.2: 03:30 — 04:30, 09:30 — 12:00, 15:30 — 18:30, 21:30 — 24:00

Графік відключення світла в Харківській області

Графік відключення світла на Харківщині 28 листопада:

Черга 1.1: 07:00 — 10:30, 16:00 — 21:00

Черга 1.2: 07:00 — 10:30, 16:00 — 21:00

Черга 2.1: 07:00 — 10:30, 17:30 — 21:00

Черга 2.2: 07:00 — 10:30, 14:00 — 16:00, 17:30 — 21:00

Черга 3.1: 10:30 — 14:00, 21:00 — 24:00

Черга 3.2: 10:30 — 14:00, 21:00 — 24:00

Черга 4.1: 00:00 — 03:30, 10:30 — 14:00, 17:30 — 24:00

Черга 4.2: 00:00 — 03:30, 08:00 — 14:00, 17:30 — 20:00, 21:00 — 24:00

Черга 5.1: 06:00 — 07:00, 14:00 — 17:30

Черга 5.2: 06:00 — 07:00, 14:00 — 17:30

Черга 6.1: 03:30 — 07:00, 14:00 — 17:30, 21:00 — 24:00

Черга 6.2: 03:30 — 07:00, 10:30 — 17:30

Графік відключення світла в Сумській області

Графік відключення світла на Сумщині 28 листопада:

Черга 1.1: 18:00 — 22:00

Черга 1.2: 16:00 — 20:00, 22:00 — 24:00

Черга 2.1: 14:00 — 18:00, 20:00 — 24:00

Черга 2.2: 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00

Черга 3.1: 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 22:00 — 24:00

Черга 3.2: 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 22:00

Черга 4.1: 06:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 20:00

Черга 4.2: 04:00 — 08:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00

Черга 5.1: 02:00 — 06:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00

Черга 5.2: 00:00 — 04:00, 06:00 — 10:00, 12:00 — 14:00

Черга 6.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 08:00, 10:00 — 12:00, 22:00 — 24:00

Черга 6.2: 08:00 — 10:00, 20:00 — 24:00

Графік відключення світла в Чернігівській області

Графік відключення світла на Чернігівщині 28 листопада:

Черга 1.1: 06:00 — 08:00, 15:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

Черга 1.2: 06:00 — 08:00, 15:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

Черга 2.1: 08:00 — 11:30, 16:00 — 20:00

Черга 2.2: 08:00 — 11:30, 15:00 — 20:00

Черга 3.1: 06:00 — 08:00, 11:30 — 15:00, 20:00 — 22:00

Черга 3.2: 08:00 — 11:30, 22:00 — 24:00

Черга 4.1: 08:00 — 11:30, 18:00 — 22:00

Черга 4.2: 08:00 — 11:30, 18:00 — 22:00

Черга 5.1: 11:30 — 18:00

Черга 5.2: 11:30 — 18:00

Черга 6.1: 11:30 — 15:00, 18:00 — 22:00

Черга 6.2: 11:30 — 15:00, 18:00 — 22:00

Графіки відключень у Вінницькій області

Графік відключення світла на Вінничині 28 листопада:

Черга 1.1: 08:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

Черга 1.2: 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

Черга 2.1: 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 22:00

Черга 2.2: 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 22:00

Черга 3.1: 10:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

Черга 3.2: 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

Черга 4.1: 08:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

Черга 4.2: 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 20:00 — 22:00

Черга 5.1: 12:00 — 14:00, 16:00 — 20:00

Черга 5.2: 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 20:00

Черга 6.1: 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

Черга 6.2: 06:00 — 08:00, 10:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

Графік відключення світла у Хмельницькій області

Графік відключення світла на Хмельниччині 28 листопада:

Черга 1.1: 12:00 — 16:00, 19:00 — 22:00

Черга 1.2: 08:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 21:00 — 24:00

Черга 2.1: 06:00 — 08:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 20:00

Черга 2.2: 08:00 — 12:00, 16:00 — 19:00

Черга 3.1: 12:00 — 16:00, 19:00 — 21:00

Черга 3.2: 06:00 — 08:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

Черга 4.1: 09:00 — 12:00, 16:00 — 19:00

Черга 4.2: 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00

Черга 5.1: 06:00 — 09:00, 12:00 — 16:00, 19:00 — 22:00

Черга 5.2: 08:00 — 12:00, 18:00 — 22:00

Черга 6.1: 08:00 — 12:00, 16:00 — 19:00

Черга 6.2: 12:00 — 16:00, 19:00 — 22:00

Російські атаки ускладнюють роботу енергосистеми

Напередодні, 26 листопада, через наслідки російських ударів без електропостачання залишалися споживачі у семи областях України. Енергетики проводили аварійно-відновлювальні роботи, щоб повернути світло в знеструмлені регіони.

У ніч проти 27 листопада російська армія атакувала об’єкти інфраструктури та житлову забудову в дев’яти областях. Під ударами опинилися, зокрема, електропідстанції, залізничні станції та вугільні шахти. Серед наслідків — пошкодження інфраструктури в дев’яти областях.

Вранці 27 листопада «Укренерго» повідомляло про знеструмлення споживачів одразу в шести областях. Найскладнішою тоді залишалася ситуація на Дніпропетровщині та Херсонщині, де російські атаки залишили без електрики значну частину споживачів. У Дніпропетровській області вже застосовували аварійні відключення, а відновлення електропостачання у постраждалих регіонах ускладнювали повторні обстріли.

Новина доповнюється

Новини партнерів