У двох областях України проведуть примусову евакуацію: що відомо

Із прифронтових громад Запорізької та Дніпропетровської областей, де ускладнилася безпекова ситуація, буде проведено примусову евакуацію. До переселення готують понад 3 тисячі дітей разом із батьками у 44 населених пунктах.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Посадовець уточнив, що у Запорізькій області запланована евакуація 651 дитини з 4 населених пунктів двох громад. У Дніпропетровській області евакуюють 2 463 дитини із 40 населених пунктів п’яти громад.

Олексій Кулеба також нагадав, що 30 грудня було оголошено обов’язкову евакуацію у 14 населених пунктах в Чернігівської області: у трьох — її вже завершили, ще в одинадцятьох — триває.

«Важливо, щоб області, які приймають евакуйованих, скоординували дії та забезпечили належні умови для родин», — наголосив віцепрем’єр-міністр.

Він також повідомив, що від 1 червня 2025 року з прифронтових територій до більш безпечних областей уже евакуйовано 150 тисяч людей. Серед них — майже 18 тисяч дітей та понад 5 тисяч людей з обмеженою мобільністю.

«Для координації процесів працюють 17 транзитних центрів. Тут люди отримують комплексну підтримку: гуманітарну, медичну, психологічну, юридичну та соціальну. Їм допомагають відновити документи, оформити виплати та соціальні послуги, а також фінансову підтримку від держави та гуманітарних партнерських організацій», — зазначив Олексій Кулеба.

За словами посадовця, у місцях тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб підготовлено понад 80 тисяч місць, що дозволяє забезпечувати людей після евакуації всім необхідним.

Віцепрем’єр-міністр нагадав про цілодобову гарячу лінію 15-48, де можна дізнатися всю необхідну інформацію щодо евакуації, тимчасового проживання, отримання статусу та допомоги для внутрішньо переміщених осіб тощо.

Нагадаємо, раніше речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин повідомив, що підрозділи російської окупаційної армії зменшили активність на адміністративній межі Дніпропетровської області, оскільки проводять перегрупування.