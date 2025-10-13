У кількох областях України запровадили відключення світла

Відключення світла / © ТСН

У кількох областях України застосовані екстрені відключення. Без електрики будуть мешканці Донеччини та Дніпропетровщини.

Про це повідомляє ДТЕК.

За командою «Укренерго» у Дніпропетровській та Донецькій областях застосовані екстрені відключення.

«В разі змін будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі», — додали у компанії.

Згодом стало відомо, що в Полтавській області також застосований графік аварійного відключення споживачів електроенергії. Це пояснюють наслідками російських атак на об’єкти енергетики. Після ліквідації аварійної ситуації та отримання відповідних команд від «Укренерго» постачання відновлять.

Додали, що відключення застосовані й у Кіровоградській області.

«За вказівкою НЕК „Укренерго“, на території Сумщини введені графіки аварійних відключень», — повідомили у «Сумиобленерго».

Вони діють для 4 черг споживачів.

Нагадаємо, вночі 13 жовтня армія РФ вчергове атакувала Україну дронами.

Станом на ранок українська ППО знищила 69 ворожих цілей. Йдеться про БпЛА типу Shahed, «Гербера» та інші типи на півночі, сході та півдні країни.

При цьому не минулося без “прильотів”. Так, 13 безпілотників російських військ влучили у семи локаціях. Ще у двох — падіння збитих (уламки) дронів.

