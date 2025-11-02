- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 552
- Час на прочитання
- 2 хв
У двох областях України змінили рух поїздів: яка причина
Окупанти атакували залізничну інфраструктуру України, через що змінився графік руху поїздів.
«Укрзалізниця» оновила графік руху приміських поїздів у двох областях через бойові дії та пошкодження інфраструктури. Зміни торкнуться напрямків у Дніпропетровській і Донецькій областях.
Про це йдеться у повідомленні компанії.
Пасажирів закликають заздалегідь перевіряти актуальний розклад на офіційному сайті або в мобільному застосунку перевізника.
У компанії пояснили, що через ушкодження залізничної мережі частина маршрутів у Дніпропетровській області буде обмежена або скорочена.
«Зокрема, поїзд №6141 тепер курсуватиме за напрямком Письменна — Дніпро-Головний замість Чаплине — Дніпро-Головний», — повідомили в «Укрзалізниці».
Крім того, змінено маршрути таких рейсів:
№6110 — Дніпро — Письменна (замість Дніпро — Чаплине)
№6127 — Письменна — Дніпро (замість Чаплине — Дніпро)
№6122 — Дніпро — Письменна (замість Дніпро — Демурине)
№6135 — Письменна — Синельникове-1 (замість Демурине — Синельникове-1)
«Просимо пасажирів уважно перевіряти актуальні зміни в розкладі перед поїздкою, щоб уникнути непорозумінь», — додали в «Укрзалізниці».
У Донецькій області також внесено корективи до руху поїздів.
«Поїзд №6711 курсуватиме між Бантишевим і Краматорськом замість Слов’янська — Краматорська. Маршрути №6712 та №6718 тепер слідуватимуть за напрямком Слов’янськ — Бантишеве», — зазначили в компанії.
Крім того, тимчасово скасовано кілька рейсів:
№6715, №6717, №6721 — Слов’янськ — Краматорськ
№6716 та №6722 — Краматорськ — Слов’янськ
Для пасажирів, які подорожують цими напрямками, місцева влада забезпечила альтернативне автосполучення, щоб люди могли безперешкодно дістатися пунктів призначення.
Раніше повідомлялося, що у Сумах окупанти вдарили по пасажирському депо, внаслідок чого пошкоджено та знищено рухомий склад та господарські приміщення компанії.