Укрaїнa
552
2 хв

У двох областях України змінили рух поїздів: яка причина

Окупанти атакували залізничну інфраструктуру України, через що змінився графік руху поїздів.

У двох областях України змінили рух поїздів: яка причина

© Associated Press

«Укрзалізниця» оновила графік руху приміських поїздів у двох областях через бойові дії та пошкодження інфраструктури. Зміни торкнуться напрямків у Дніпропетровській і Донецькій областях.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

Пасажирів закликають заздалегідь перевіряти актуальний розклад на офіційному сайті або в мобільному застосунку перевізника.

У компанії пояснили, що через ушкодження залізничної мережі частина маршрутів у Дніпропетровській області буде обмежена або скорочена.

«Зокрема, поїзд №6141 тепер курсуватиме за напрямком Письменна — Дніпро-Головний замість Чаплине — Дніпро-Головний», — повідомили в «Укрзалізниці».

Крім того, змінено маршрути таких рейсів:

  • №6110 — Дніпро — Письменна (замість Дніпро — Чаплине)

  • №6127 — Письменна — Дніпро (замість Чаплине — Дніпро)

  • №6122 — Дніпро — Письменна (замість Дніпро — Демурине)

  • №6135 — Письменна — Синельникове-1 (замість Демурине — Синельникове-1)

«Просимо пасажирів уважно перевіряти актуальні зміни в розкладі перед поїздкою, щоб уникнути непорозумінь», — додали в «Укрзалізниці».

У Донецькій області також внесено корективи до руху поїздів.

«Поїзд №6711 курсуватиме між Бантишевим і Краматорськом замість Слов’янська — Краматорська. Маршрути №6712 та №6718 тепер слідуватимуть за напрямком Слов’янськ — Бантишеве», — зазначили в компанії.

Крім того, тимчасово скасовано кілька рейсів:

  • №6715, №6717, №6721 — Слов’янськ — Краматорськ

  • №6716 та №6722 — Краматорськ — Слов’янськ

Для пасажирів, які подорожують цими напрямками, місцева влада забезпечила альтернативне автосполучення, щоб люди могли безперешкодно дістатися пунктів призначення.

Раніше повідомлялося, що у Сумах окупанти вдарили по пасажирському депо, внаслідок чого пошкоджено та знищено рухомий склад та господарські приміщення компанії.

