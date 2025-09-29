У кількох регіонах України оголошено І рівень небезпеки – яка причина

Осінь

Український гідрометеорологічний центр попередив про заморозки у низці областей країни у ніч на 2-3 жовтня. Метеорологи оголосили жовтий рівень небезпечності.

Про це йдеться у повідомленні Укргідрометцентру на сторінці у Facebook.

Вночі 2–3 жовтня на поверхні ґрунту очікуються заморозки від 0 до 3° у західних областях, а також у Житомирській та Вінницькій областях. Гідрометеорологи радять аграріям та мешканцям цих регіонів бути обережними та вжити заходів для захисту рослин і техніки від низьких температур.

Жовтий рівень небезпечності означає, що погодні умови потенційно небезпечні і можуть створювати незручності у повсякденному житті. Місцевим жителям рекомендується стежити за прогнозом та уникати перебування на відкритих ділянках під час сильних заморозків.

