У кількох регіонах України оголошено І рівень небезпеки – яка причина

Жовтий рівень небезпеки оголошено через заморозки.

Осінь

Український гідрометеорологічний центр попередив про заморозки у низці областей країни у ніч на 2-3 жовтня. Метеорологи оголосили жовтий рівень небезпечності.

Про це йдеться у повідомленні Укргідрометцентру на сторінці у Facebook.

Вночі 2–3 жовтня на поверхні ґрунту очікуються заморозки від 0 до 3° у західних областях, а також у Житомирській та Вінницькій областях. Гідрометеорологи радять аграріям та мешканцям цих регіонів бути обережними та вжити заходів для захисту рослин і техніки від низьких температур.

Жовтий рівень небезпечності означає, що погодні умови потенційно небезпечні і можуть створювати незручності у повсякденному житті. Місцевим жителям рекомендується стежити за прогнозом та уникати перебування на відкритих ділянках під час сильних заморозків.

© Укргідрометцентр

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 30 вересня, погода в Україні залишатиметься хмарною. Дощі очікуються у західних областях, на півночі (окрім Сумщини), на Вінниччині, Черкащині, Одещині, Миколаївщині, частково на Херсонщині, у Приазов’ї та у районах Кропивницького. Решта території залишиться переважно сухою.

