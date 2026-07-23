У двох великих обласних центрах після опівночі пролунали вибухи

Робота сил ППО / © Getty Images

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У ніч проти 23 липня у Сумах та Одесі було чути вибухи під час атаки російських ударних безпілотників.

Про це повідомляє Суспільне.

За інформацією кореспондентів видання, перші вибухи у Сумах пролунали одразу після опівночі.

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Згодом вибухи також було чути в Одесі.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух російських ударних безпілотників у напрямку Сум та Одеси.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники завдали серії жорстоких ударів по Сумах.

Ми раніше інформували, що російська атака на Одесу пошкодила прибутковий будинок Маргуліса, зведений 1912 року.

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