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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
223
Час на прочитання
1 хв

У двох великих обласних центрах після опівночі пролунали вибухи

Ворог продовжує атакувати українські міста.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Робота сил ППО

Робота сил ППО / © Getty Images

У ніч проти 23 липня у Сумах та Одесі було чути вибухи під час атаки російських ударних безпілотників.

Про це повідомляє Суспільне.

За інформацією кореспондентів видання, перші вибухи у Сумах пролунали одразу після опівночі.

Згодом вибухи також було чути в Одесі.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух російських ударних безпілотників у напрямку Сум та Одеси.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники завдали серії жорстоких ударів по Сумах.

Ми раніше інформували, що російська атака на Одесу пошкодила прибутковий будинок Маргуліса, зведений 1912 року.

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Дата публікації
Кількість переглядів
223
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