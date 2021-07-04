У дворі багатоповерхівки виконали гімн: юні футболісти з Києва розчулили соцмережі (відео)

Маленькі футболісти перед грою виконали гімн.

У Києві на Троєщині діти провели футбольний матч у дворі між багатоповерхівками. Перед грою вони, як це роблять дорослі, виконали гімн України.

Відео дитячих співів виклали в соцмережі.

"На жаль на відео погано чутно, далеко. Оця малеча, перед ігрою у футбол, вишукувалася та, поклавши руки на свої сердечка, заспівали Гімн України! Боже, благослови Україну!", - підписав відео його автор Дмитро Сірченко.

У Мережі користувачі розчулилися побаченим:

Справжні патріоти своїє країни ростуть!

Все буде Україна!

Які правильні ігри у дітей.

А кажуть Троєщина поганий район.

Оце наше майбутнє, пишаємося!

Нагадаємо, що Футболісти та головний тренер збірної України Андрій Шевченко висловили подяку уболівальникам, які підтримували команду під час Чемпіонату Європи-2020. Українська збірна вперше в історії дійшла до 1/4 фіналу континентального форуму, де була зупинена англійцями.

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