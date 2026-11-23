Обстріл Димера

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У Димері Київської області рятувальники дістали з-під завалів 79-річну жінку, яка вижила після російської атаки. Її доправили до лікарні, де медики надають необхідну допомогу.

Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

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Водночас під час пошукових робіт виявили тіло ще однієї людини — кількість загиблих у селищі зросла до дев’яти.

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Голова КОВА Тимур Ткаченко підтвердив, що рятувальники деблокували тіло ще однієї жертви удару.

«Рятувальники деблокували з-під завалів тіло ще однієї людини. Кількість загиблих у Димері зросла до дев’яти. Сил пережити цю непоправну втрату рідним та близьким загиблої людини. Роботи продовжуються», — повідомив посадовець.

Пошуково-рятувальна операція на місці російського удару не завершена. Служби продовжують розбирати завали та обстежувати місце руйнувань.

Раніше повідомлялося, що рятувальники евакуюють мешканців зруйнованого будинку у Димері на Київщині.

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Ми раніше інформували, що у МВС розповіли деталі порятунку з-під завалів зруйнованої багатоповерхівки у Димері 7-річного Давида, який провів під бетонними уламками майже 14 годин.

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