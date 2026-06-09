У дитячому будинку на Кiровоградщинi зґвалтували підлітку: деталі зухвалого злочину

Насильство у дитячому будинку: на Кіровоградщині затримали чоловіка, який вночі проник до кімнати дівчат / © Київська обласна прокуратура

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На Кіровоградщині чоловік проник до дитячого будинку та зґвалтував дитину.

Про це передає Кіровоградська обласна прокуратура.

За даними слідства, вранці 4 червня підозрюваний проник до дитячого будинку для дітей дошкільного та шкільного віку в одному з сіл Олександрійського району. Там він зайшов до кімнати, де перебували вихованки закладу, та вчинив насильницькі дії сексуального характеру щодо 15-річної дівчини.

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Злочин було припинено після того, як потерпіла прокинулася, а інша вихованка покликала на допомогу вихователя.

Нападникові повідомили про підозру за частиною 3 статті 153 «Сексуальне насильство щодо неповнолітньої особи». За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 7 років. Підозрюваному суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою без визначення розміру застави.

Раніше на Кіровоградщині взяли під варту чоловіка, який через соцмережі виходив на дітей, запрошував на зустріч, а потім ґвалтував їх.

Також повідомлялося, що у Запоріжжі п’яний майор поліції зґвалтував 14-річну і намагався збрехати колегам, які приїхали його затримувати.

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