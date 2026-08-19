У дитсадочках України готують важливу зміну: що стане обов’язковим уже від вересня

Англійська мова / © pexels.com

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Від вересня 2026 року вивчення англійської мови стане обов’язковим для дітей віком від п’яти до шести років у закладах дошкільної освіти. Наразі до нововведення вже готові понад 75% українських дитсадків.

Про це повідомила заступниця міністра освіти і науки з питань дошкільної освіти Анастасія Коновалова, повідомляє “РБК-Україна”.

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За її словами, трохи більше ніж три чверті закладів дошкільної освіти вже мають можливість організувати вивчення англійської для дітей старших груп.

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Частина вихователів має відповідні дипломи та зможе проводити заняття самостійно. Водночас закон дозволяє залучати до викладання вчителів англійської із закладів загальної середньої освіти, приватні школи та фізичних осіб-підприємців.

Якщо ж у громаді немає необхідного фахівця, заняття можна буде організувати дистанційно. У такому випадку вихователь залишатиметься з дітьми у групі, а викладач англійської проводитиме заняття онлайн.

Коновалова наголосила, що метою нововведення не є навчити дошкільнят вільно володіти англійською.

«Першочергова мета — зацікавити її мовою, пояснити, для чого вона потрібна, та дати базові знання, на які дитина зможе спиратися в школі», — пояснила заступниця міністра.

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Також нагадаємо, що у Міністерстві освіти й науки наразі працюють над можливими змінами у складанні школярами національного мультипредметного тесту-2027, однак остаточного рішення щодо нового формату ще немає.

Одним із варіантів, який розглядають у відомстві, є можливість повторного складання НМТ. Таким чином хочуть зменшити психологічний тиск на випускників, для яких результат одного тестування може безпосередньо впливати на вступ.

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