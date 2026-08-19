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У дитсадочках України готують важливу зміну: що стане обов’язковим уже від вересня
Понад 75% дитсадків уже готові до обов’язкового вивчення англійської для дітей 5–6 років, яке стартує від вересня 2026 року.
Від вересня 2026 року вивчення англійської мови стане обов’язковим для дітей віком від п’яти до шести років у закладах дошкільної освіти. Наразі до нововведення вже готові понад 75% українських дитсадків.
Про це повідомила заступниця міністра освіти і науки з питань дошкільної освіти Анастасія Коновалова, повідомляє “РБК-Україна”.
За її словами, трохи більше ніж три чверті закладів дошкільної освіти вже мають можливість організувати вивчення англійської для дітей старших груп.
Частина вихователів має відповідні дипломи та зможе проводити заняття самостійно. Водночас закон дозволяє залучати до викладання вчителів англійської із закладів загальної середньої освіти, приватні школи та фізичних осіб-підприємців.
Якщо ж у громаді немає необхідного фахівця, заняття можна буде організувати дистанційно. У такому випадку вихователь залишатиметься з дітьми у групі, а викладач англійської проводитиме заняття онлайн.
Коновалова наголосила, що метою нововведення не є навчити дошкільнят вільно володіти англійською.
«Першочергова мета — зацікавити її мовою, пояснити, для чого вона потрібна, та дати базові знання, на які дитина зможе спиратися в школі», — пояснила заступниця міністра.
Також нагадаємо, що у Міністерстві освіти й науки наразі працюють над можливими змінами у складанні школярами національного мультипредметного тесту-2027, однак остаточного рішення щодо нового формату ще немає.
Одним із варіантів, який розглядають у відомстві, є можливість повторного складання НМТ. Таким чином хочуть зменшити психологічний тиск на випускників, для яких результат одного тестування може безпосередньо впливати на вступ.