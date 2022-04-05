У екопарку в Харкові вирішується питання про приспання левів і тигрів, бо вольєри зруйновані, а вивезти їх немає змоги

У екопарку в Харкові вирішується питання про приспання левів і тигрів, бо вольєри зруйновані, а вивезти їх немає змоги

Окупанти знищили екопарк Фельдмана.

У Харкові окупанти зруйнували екопарк Фельдмана. Деяких тварин вдалося вивезти, але деякі залишаються у зруйнованих вольєрах, що загрожує життю харків'ян.

Про це повідомив власник парку, бізнесмен Олександр Фельдман.

За його словами, екопарк вщент зруйнований. У вольєрах залишилися тигри та леви. Їх немає змоги вивезти в інше місце, тож єдиним варіантом є приспання цих тварин.

"Можу сказати, що парка більше немає. Після вчорашнього масованого обстрілу ракетами та літаками зруйновані вольєри та інфрастуктура. Дивом залишилися живими леви та тигри. Зруйновані їхні клітки, тож вони будь-якої миті можуть опинитися на улицях. У нас день до вечора сьогодні, або ухвалити якесь рішення з транспортування, або всіх приспати", - сказав Фельдман.

За його словами, шанси вивезти левів та тигрів дуже малі.

Нагадаємо, що під Києвом від інтенсивних обстрілів російських окупантів постраждав приватний екопарк, який був під кулями загарбників від початку повномасштабного вторгнення. У результаті дій росіян звіринець частково зазнав руйнувань, багато тварин були вбиті окупантами.