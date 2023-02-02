У ексдобровольця з Білорусі і його дружини не прийняли документи на проживання в Україні

Колишньому білоруському добровольцю із полку Кастуся Калиновського Олексію Лазарєву (Аляксей Лазараў) відмовили в отриманні посвідки на постійне проживання в Україні

Про це білоруський боєць з позивним "Вуж" повідомив у Тwitter.

"Буду чекати на письмову відмову (бо це зробили по телефону, тобто відмовилися приймати документи). Що далі? Не знаю. З ДМС (Державною міграційною службою) можна довго боротися, але як при цьому жити – сказати важко", – зазначив ексбоєць.

Лазарєв уточнив, що його дружина Вероніка Янович отримала відмову в біженстві від ДМС. Вона також входила до складу полку Калиновського. У серпні минув термін дії її паспорта. Проблема полягає у тому, що зробити новий вона може у Білорусі. А повернутися туди добровольці не можуть, оскільки режим Лукашенка може призначити їм смертну кару. Оформити новий паспорт у консульстві Білорусі в ЄС теж неможливо, адже без візи та документа її не випустять із України.

"Замкнене коло", — поскаржився Лазарєв.

Обоє, і Олексій, і Вероніка, вступили до лав полку імені Кастуся Калиновського, сфоромованого для білоруських добровольців, після початку повномасштабного вторгнення РФ. У березні 2022 року під час оборони Києва, пара одружилася.

"Є лише одна країна, де приймуть білорусів. Але є нюанс", – пожартував Олексій, натякаючи на те, що їх можуть депортувати до Білорусі, де їм загрожує смертна кара.

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