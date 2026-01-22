У ексголови ДПСУ проводять обшуки — джерела

Сергій Дейнеко

НАБУ та САП проводять обшуки у колишнього голови Держприкордонслужби України. Йдеться про Сергія Дейнека.

Про це повідомляють джерела «Української правди».

За даними джерел, проводяться слідчі дії у справі про неправомірну вигоду, отриманої шляхом контрабанди цигарок.

Інформацію також прокоментував нардеп Ярослав Железняк.

«Оффтоп: Памʼятаєте як швидко і без пояснення публічно причин звільнили головного Прикордонника — Сергія Дейнеко….? Просто щось згадалось. Як і те, хто його привів на посаду і чим займався (наприклад, контрабандою чув)», — висловився він.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський 4 січня звільнив Дейнека з посади голови Держприкордонслужби. Посаду він обіймав від 2019 року.

Нагадаємо, Дейнеко призначений радником голови МВС.

«На посаді радника очікую від нього експертної підтримки, порад на основі бойового досвіду та участі в напрацюванні рішень у сфері безпеки державного кордону. Крім того, Сергій Дейнеко прийняв для себе рішення продовжити військову службу, залишаючись радником. Тож після нетривалої реабілітації він буде призначений командиром бойового підрозділу Держприкордонслужби», — зазначив очільник Міністерство внутрішніх справ Ігор Клименко.