У ексголови ДПСУ проводять обшуки — джерела
У четвер, 22 січня, правоохоронці прийшли з обшуками до Сергія Дейнека — ексочільника ДПСУ.
НАБУ та САП проводять обшуки у колишнього голови Держприкордонслужби України. Йдеться про Сергія Дейнека.
Про це повідомляють джерела «Української правди».
За даними джерел, проводяться слідчі дії у справі про неправомірну вигоду, отриманої шляхом контрабанди цигарок.
Інформацію також прокоментував нардеп Ярослав Железняк.
«Оффтоп: Памʼятаєте як швидко і без пояснення публічно причин звільнили головного Прикордонника — Сергія Дейнеко….? Просто щось згадалось. Як і те, хто його привів на посаду і чим займався (наприклад, контрабандою чув)», — висловився він.
Як відомо, президент України Володимир Зеленський 4 січня звільнив Дейнека з посади голови Держприкордонслужби. Посаду він обіймав від 2019 року.
Нагадаємо, Дейнеко призначений радником голови МВС.
«На посаді радника очікую від нього експертної підтримки, порад на основі бойового досвіду та участі в напрацюванні рішень у сфері безпеки державного кордону. Крім того, Сергій Дейнеко прийняв для себе рішення продовжити військову службу, залишаючись радником. Тож після нетривалої реабілітації він буде призначений командиром бойового підрозділу Держприкордонслужби», — зазначив очільник Міністерство внутрішніх справ Ігор Клименко.