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У екскерівника одеського ТЦК через суд забирають майно: що він накоїв
ВАКС визнав необґрунтованими доходами квартиру та авто експосадовця ТЦК в Одесі на майже 3 млн грн.
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав необґрунтованими активи колишнього посадовця одного з ТЦК в Одесі. Йдеться про квартиру та автомобіль загальною вартістю майже 3 млн гривень, походження яких не вдалося підтвердити законними доходами.
Про це повідомили у Державному бюро розслідувань (ДБР) та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).
Йдеться про колишнього заступника начальника Київського районного ТЦК та СП міста Одеси.
У центрі справи — квартира в одному з житлових комплексів Одеси та автомобіль Honda HR-V, які посадовець набув упродовж 2022 року.
Правоохоронці перевіряли відповідність вартості придбаного майна офіційним доходам посадовця ТЦК. Аналіз майнового стану колишнього заступника начальника РТЦК і члена його сім’ї встановив неможливість набути це майно за кошт законних доходів.
Прокурор САП звернувся до суду з позовом про їхнє стягнення в дохід держави.
За інформацією Bankova Mail, йдеться про Вадима Байштана, ексзаступника начальника Київського районного ТЦК Одеси.
Раніше ДБР оголосило підозру експосадовцю ТЦК, який вистрілив у військового, а потім підмінив доказ.