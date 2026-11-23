Суд вирішив конфіскувати квартиру та авто колишнього посадовця одеського ТЦК на 3 млн грн

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Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав необґрунтованими активи колишнього посадовця одного з ТЦК в Одесі. Йдеться про квартиру та автомобіль загальною вартістю майже 3 млн гривень, походження яких не вдалося підтвердити законними доходами.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань (ДБР) та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).

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Йдеться про колишнього заступника начальника Київського районного ТЦК та СП міста Одеси.

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У центрі справи — квартира в одному з житлових комплексів Одеси та автомобіль Honda HR-V, які посадовець набув упродовж 2022 року.

Правоохоронці перевіряли відповідність вартості придбаного майна офіційним доходам посадовця ТЦК. Аналіз майнового стану колишнього заступника начальника РТЦК і члена його сім’ї встановив неможливість набути це майно за кошт законних доходів.

Прокурор САП звернувся до суду з позовом про їхнє стягнення в дохід держави.

За інформацією Bankova Mail, йдеться про Вадима Байштана, ексзаступника начальника Київського районного ТЦК Одеси.

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Раніше ДБР оголосило підозру експосадовцю ТЦК, який вистрілив у військового, а потім підмінив доказ.

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