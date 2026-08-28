У екскомандира "Магури" знайшли невідому речовину: у поліції розкрили подробиці

Олександр Ширшин / © Фото з відкритих джерел

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У Харкові 28 серпян поліція зупинила авто екскомандира батальйону 47-ї бригади «Магура» Олександра Ширшина та вилучила пакунки з невідомою речовиною. Сам військовий заявив, що ці речі йому підкинули. У поліції ж обіцяють ретельно перевірити всі обставини події.

Про це повідомили в Національній поліції України.

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Чому Ширшина зупинили в Харкові: деталі інциденту

Інцидент стався вдень, коли правоохоронці зупинили автомобіль Audi. Підставою стала оперативна інформація від Військової служби правопорядку (ВСП) про можливе перевезення наркотиків. Додатковою причиною для зупинки стало те, що державні номерні знаки не відповідали цьому транспортному засобу.

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За даними поліції, водій дозволив оглянути машину. Під час перевірки чоловік дістав із бардачка згорток, у якому виявилися пакети чорного кольору, ваги та речовина рослинного походження. Військовий поклав знахідку на дах авто та одразу заявив, що ці речі йому не належать. Сам Олександр Ширшин публічно заявив, що наркотичну речовину йому підкинули.

На місце викликали слідчо-оперативну групу. Як зазначив начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області полковник Андрій Шарнін у коментарі виданню «Українська правда», правоохоронці отримали інформацію від Військової служби правопорядку про те, що невстановлений військовослужбовець перевозить наркотичні речовини та збуває їх на території однієї з військових частин у Харкові.

«ВСП зорієнтувала нас на транспортний засіб, яким пересувався цей військовий на реєстраційних номерах, які не відповідають цьому транспортному засобу. От звідки у нас була інформація», — зазначив Андрій Шарнін.

Огляд автомобіля та слідчі дії фіксували на відео за участю криміналістів. У поліції пояснили, що оголошувати підозру чи затримувати чоловіка поки зарано, адже спочатку потрібно дочекатися результатів експертизи.

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«Наразі вилучено 4 пакети прозорі з рослинною речовиною зеленого кольору. Що саме в них — буде відомо лише після проведення експертизи. Також ось недавно під ящиком водійського сидіння знайшли кілька якихось маленьких згортків, перемотаних ізоляційною стрічкою синього і чорного кольору. Але кількість вилученого може бути більшою. Бо ще триває огляд», — пояснив Шарнін для УП.

Що заявили в Національній поліції

На резонансну ситуацію вже відреагувало вище керівництво Національної поліції. Т.в.о. голови Національної поліції України Максим Цуцкірідзе наголосив, що жодних поспішних висновків правоохоронці не робитимуть.

«Оперативна інформація від Військової служби правопорядку щодо одного з військовослужбоців буде невідкладно перевірена. Зокрема і те, як зʼявилась ця інформація у ВСП. Ми не робимо жодних поспішних висновків, і вся ситуація буде детально проаналізована. Доручив керівництву поліції Харківщини невідкладно і комплексно з’ясувати всі обставини, зокрема перевірити твердження представників ВСП та військовослужбовця», — підсумував Цуцкірідзе.

Олександра Ширшина зупинили в Харкові: останні новини

Нагадаємо, раніше екскомбат 47 окремої механізованої бригади «Магура» Олександр Ширшин заявив про зухвалу провокацію. Під час перевірки поліції в Харкові у його авто нібито знайшли пакет із наркотиками та вагами.

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«Мені підкинули траву. Все дуже цікаво і сплановано», — написав екскомбат «Маґури» в Мережі.

Перед обшуком правоохоронці повідомили Ширшину, що мають інформацію про те, що він перебуває «під чимось».

Раніше у травні 2025 року Ширшин написав рапорт на звільнення, різко розкритикувавши вище військове командування за безглузді накази та безпідставні втрати людей.

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