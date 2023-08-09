У екснардепа-регіонала проводять обшуки щодо відмивання понад 500 млн грн: ЗМІ назвали ім'я (фото)

ДБР та СБУ проводять обшуки в екснардепа у справі щодо відмивання коштів.

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань проводять обшуки в колишнього депутата від забороненої в Україні ОПЗЖ у справі щодо відмивання понад 500 млн грн.

Про це повідомили пресслужби СБУ та ДБР.

За даними OBOZREVATEL у правоохоронних органах, це Володимир Макеєнко.

"Служба безпеки спільно з ДБР проводить обшуки за місцями проживання та роботи колишнього народного депутата України, ексзаступника голови фракції забороненої Партії регіонів. Правоохоронці перевіряють його причетність до легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад пів мільярда грн", – йдеться у повідомленні СБУ.

Також перевіряється інформація щодо ухилення екснардепа від сплати 63 млн грн податків протягом 2011-2014 років.

У екснардепа Володимира Макеєнка проводять обшуки. / Фото: Служба безпеки України

Обшуки у екснардепа Володимира Макеєнка. / Фото: Служба безпеки України

Слідчі дії проходять у помешканнях керівників, підконтрольних нардепу компаній, у тому числі з реєстрацією в офшорних юрисдикціях.

За наявними даними, саме через ці комерційні структури колишній народний депутат міг проводити оборудки з легалізації "неофіційних" доходів.

У межах кримінального провадження, розпочатого за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);

ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)), триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Санкція статей передбачає покарання до 12 років ув’язнення із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Зеленський пригрозив депутатам і чиновникам, які працюють на власну "кишеню".

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