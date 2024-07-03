У ексзаступника генпрокурора Вербицького виявили розкішні авта та нерухомість у Туреччині — НАЗК

Нещодавно звільненого високопосадовця підозрюють у незаконному збагаченні на майже 29 млн грн.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило у Дмитра Вербицького, якого 1 липня було звільнено “за власним бажанням” із посади заступника генерального прокурора, ознаки набуття необґрунтованих активів.

Про це повідомили у середу, 3 липня, у пресслужбі НАЗК.

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“Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) під час моніторингу способу життя виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення в діях колишнього заступника Генерального прокурора України, що свідчать про його незаконне збагачення на майже 29 млн грн”, – повідомили в НАЗК.

Зокрема, НАЗК встановило, що за дорученням службовця пов’язані з ним особи набули таких необґрунтованих активів:

автомобіль LEXUS ES 300H вартістю понад 960 тис. грн;

автомобіль LEXUS NX 300H вартістю понад 480 тис. грн;

автомобіль PORSCHE MACAN T вартістю 3,5 млн грн;

будинок та земельна ділянка в Києві вартістю 16,3 млн грн;

будинок та земельна ділянка в Одесі вартістю 10 млн грн;

квартира та земельна ділянка в Анталії (Туреччина) вартістю 3,9 млн грн;

Крім того, не встановлено законних джерел походження готівкових коштів службовця на понад 2 млн грн, а також криптовалюти Tether (USDT).

“Матеріали стосовно колишнього заступника Генерального прокурора направлено до Національного антикорупційного бюро України для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження та проведення досудового розслідування”, - йдеться у повідомленні в НАЗК.

Дмитра Вербицького звільнено з посади заступника генерального прокурора!

Нагадаємо, колишній заступник генерального прокурора України Дмитро Вербицький став фігурантом журналістських розслідувань про незадекларовані статки, за нього також взялися детективи НАБУ за статтею про незаконне збагачення. ТСН.ua раніше розповідав, з чого почався корупційний скандал із посадовцем генпрокуратури.

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