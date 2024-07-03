У ексзаступника генпрокурора Вербицького виявили розкішні авта та нерухомість у Туреччині — НАЗК

Нещодавно звільненого високопосадовця підозрюють у незаконному збагаченні на майже 29 млн грн.
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило у Дмитра Вербицького, якого 1 липня було звільнено “за власним бажанням” із посади заступника генерального прокурора, ознаки набуття необґрунтованих активів.
Про це повідомили у середу, 3 липня, у пресслужбі НАЗК.
“Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) під час моніторингу способу життя виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення в діях колишнього заступника Генерального прокурора України, що свідчать про його незаконне збагачення на майже 29 млн грн”, – повідомили в НАЗК.
Зокрема, НАЗК встановило, що за дорученням службовця пов’язані з ним особи набули таких необґрунтованих активів:
- автомобіль LEXUS ES 300H вартістю понад 960 тис. грн;
- автомобіль LEXUS NX 300H вартістю понад 480 тис. грн;
- автомобіль PORSCHE MACAN T вартістю 3,5 млн грн;
- будинок та земельна ділянка в Києві вартістю 16,3 млн грн;
- будинок та земельна ділянка в Одесі вартістю 10 млн грн;
- квартира та земельна ділянка в Анталії (Туреччина) вартістю 3,9 млн грн;
Крім того, не встановлено законних джерел походження готівкових коштів службовця на понад 2 млн грн, а також криптовалюти Tether (USDT).
“Матеріали стосовно колишнього заступника Генерального прокурора направлено до Національного антикорупційного бюро України для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження та проведення досудового розслідування”, - йдеться у повідомленні в НАЗК.
Нагадаємо, колишній заступник генерального прокурора України Дмитро Вербицький став фігурантом журналістських розслідувань про незадекларовані статки, за нього також взялися детективи НАБУ за статтею про незаконне збагачення. ТСН.ua раніше розповідав, з чого почався корупційний скандал із посадовцем генпрокуратури.
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