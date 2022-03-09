У Енергоатомі пояснили небезпеку відключення ЧАЕС від електропостачання

Через бойові дії ремонтні роботи неможливі.

Енергоатом занепокоєний тим, що через відключення електроенергії на Чорнобильській АЕС не проводиться охолодження відпрацьованих паливних збірок.

Про це повідомляють у телеграм-каналі енергетичної компанії.

"На сховищі відпрацьованого ядерного палива зберігається близько 20 тисяч відпрацьованих паливних збірок. Вони потребують постійного охолодження, яке можливе лише за наявності електропостачання. Якщо ж його не буде, то насоси не виконуватимуть охолодження. Як наслідок – зросте температура в басейнах витримки, виникне паріння і вихід радіоактивних речовин у довкілля. Крім того, не працюватиме вентиляція на об‘єкті. Весь персонал, який там перебуває, отримає небезпечну дозу випромінювання", йдеться в повідомленні.

Відключення електроенергії сталося внаслідок дій окупантів – пошкоджена високовольтна лінія. Через бойові дії ремонтні роботи неможливі. Знеструмлене і місто Славутич.

Нагадаємо, що МАГАТЕ втратило зв'язок із віддаленою передачею даних від систем контролю безпеки Чорнобильської АЕС.

Персонал захопленої російськими окупантами Чорнобильської АЕС вже 14 добу виконує свої обов’язки із забезпечення безпечної експлуатації об’єктів. Наразі неможливий регулювальний контроль за станом ядерної та радіаційної безпеки ядерних установок та інших об’єктів на майданчику Чорнобильської АЕС та на території зони відчуження.