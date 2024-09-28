Одного із працівників компанії затримано завдяки злагодженій роботі правоохоронців та активної участі представників "Енергоатома".

У "Енергоатомі" прокоментували затримання їхнього топменеджера на хабарі 100 тисяч гривень.

В компанії наголосили, що в них нульова толерантність до корупції.

"В Енергоатомі нульова толерантність до корупції. Одним із пріоритетів АТ "НАЕК "Енергоатом" є забезпечення дотримання норм чинного законодавства, зокрема в компанії діє політика нульової толерантності до корупції. І це стосується не тільки внутрішніх питань компанії, а й поведінки працівників поза межами службової діяльності", – йдеться у повідомленні.

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Завдяки злагодженій роботі правоохоронців та активної участі представників "Енергоатома" було затримано одного із працівників компанії під час отримання неправомірної вигоди.

Зазначається, що затриманий сприяв у вирішенні питання в іншій компанії завдяки своїм звʼязкам та виступив посередником між підрядником і іншою компанією.

"Наразі тривають слідчі дії. Енергоатом і надалі сприятиме слідчим у проведенні якомога швидшого та неупередженого розслідування", – підсумували у компанії.

Раніше повідомлялось, що топменеджера НАЕК "Енергоатом" затримали співробітники СБУ за підозрою у вимаганні 100 тисяч гривень хабаря.

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