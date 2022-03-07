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У Енергодарі попрощалися з військовими, які загинули під час оборони Запорізької АЕС

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У Енергодарі попрощалися з військовими, які загинули під час оборони Запорізької АЕС

Бійці героїчно боронили Запорізьку АЕС та загинули під час обстрілів.

У Енергодарі Запорізької області провели в останню путь захисників Запорізької АЕС.

Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов.

Тисячі жителів міста попрощалися із військовими військової частини 3042 Євгеном Уколовим та Михайлом Фроліковим.

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Раніше повідомлялось, під час штурму Запорізької атомної станції загинули троє нацгвардійців Євген Уколов, Михайло Фроліков, Юрій Квач.

Як повідомлялось, Запорізьку атомну електростанцію в ніч проти 4 березня обстріляли росіяни. У зв'язку з цим МАГАТЕ терміново проведе перевірку АЕС в Україні. Планується провести перевірку і в зоні ЧАЕС.

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