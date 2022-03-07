У Енергодарі попрощалися з військовими, які загинули під час оборони Запорізької АЕС

У Енергодарі попрощалися з військовими, які загинули під час оборони Запорізької АЕС

Бійці героїчно боронили Запорізьку АЕС та загинули під час обстрілів.

У Енергодарі Запорізької області провели в останню путь захисників Запорізької АЕС.

Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов.

Тисячі жителів міста попрощалися із військовими військової частини 3042 Євгеном Уколовим та Михайлом Фроліковим.

Раніше повідомлялось, під час штурму Запорізької атомної станції загинули троє нацгвардійців Євген Уколов, Михайло Фроліков, Юрій Квач.

Як повідомлялось, Запорізьку атомну електростанцію в ніч проти 4 березня обстріляли росіяни. У зв'язку з цим МАГАТЕ терміново проведе перевірку АЕС в Україні. Планується провести перевірку і в зоні ЧАЕС.