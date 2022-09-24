У Ердогана розповіли, як узгоджували список на обмін командирів "Азову": спочатку імен було 15

За словами речника турецького лідера, спочатку в списку на обмін було 15 імен українських захисників, але узгодити його не вдалося. У результаті переговорів вдалося обміняти п’ятьох командирів полку "Азов".

Про це повідомляє CNN Türk.

"Наш президент (лідер Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган - ред.) дуже тепло ставився до цього питання (обміну - ред.). Ми близько 3-3,5 місяців обговорювали це питання з нашими колегами. Не вдалося узгодити щодо 15 імен. Той список не дійшов до Львова (де відбувалася зустріч президентів України та Туреччини - ред.), у самому кінці був скорочений до 5 імен. Ці 5 людей залишаться у нас в безпеці до закінчення війни", - сказав Калин.

За його словам, цей список на обмін Зеленський та Ердоган обговорювали у Львові під час зустрічі. Крім того, про обмін українських захисників Ердоган говорив і з Путіним у Самарканді.

Ібрагім Калин також відзначив конструктивну позицію української сторони та важливу роль Національної розвідувальної організації Туреччини у процесі обміну.

Нагадаємо, 21 вересня стало відомо про обмін полоненими на території кількох країн: Польщі, Туреччини, Саудівської Аравії та на кордоні між Україною та РФ. 200 українських героїв обміняли на кума Путіна Віктора Медведчука, а командирів "Азовсталі" - на 55 окупантів. Так, українські командири "Азовсталі", яких звільнили з російського полону (Денис Прокопенко "Редіс", Сергій Волинський "Волина", Святослав Паламар "Калина", Денис Шлега та Олег Хоменко), будуть проживати в Туреччині у приватному будинку до закінчення війни.

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