У Фастові після масованого обстрілу змінюють маршрути пасажирських поїздів

У ніч проти 6 грудня внаслідок масованого російського обстрілу була пошкоджена залізнична інфраструктура у Фастові.

Через це Укрзалізниця оголосила про зміну маршрутів пасажирських поїздів, які мали проходити через місто.

Як зазначили в компанії, безпека пасажирів є пріоритетом, тому всі рішення ухвалюються максимально оперативно. Затримки поїздів наразі перебувають під контролем, а диспетчери координують рух і забезпечують можливі пересадки.

У самому Фастові триває повітряна тривога, мешканці перебувають в укриттях. Залізничники закликають пасажирів уважно слухати оголошення на вокзалах та у поїздах.

Попри атаку, рух поїздів не зупиняється — Укрзалізниця продовжує забезпечувати транспортне сполучення навіть в умовах загрози.

Нагадаємо, що вся Україна під загрозою: зафіксовано зліт МіГ-31К, оголошено ракетну небезпеку.