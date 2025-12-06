- Дата публікації
У Фастові після масованого обстрілу змінюють маршрути пасажирських поїздів
Укрзалізниця повідомила про оперативну зміну маршрутів нічних пасажирських поїздів через масований обстріл залізничної інфраструктури у Фастові.
У ніч проти 6 грудня внаслідок масованого російського обстрілу була пошкоджена залізнична інфраструктура у Фастові.
Через це Укрзалізниця оголосила про зміну маршрутів пасажирських поїздів, які мали проходити через місто.
Як зазначили в компанії, безпека пасажирів є пріоритетом, тому всі рішення ухвалюються максимально оперативно. Затримки поїздів наразі перебувають під контролем, а диспетчери координують рух і забезпечують можливі пересадки.
У самому Фастові триває повітряна тривога, мешканці перебувають в укриттях. Залізничники закликають пасажирів уважно слухати оголошення на вокзалах та у поїздах.
Попри атаку, рух поїздів не зупиняється — Укрзалізниця продовжує забезпечувати транспортне сполучення навіть в умовах загрози.
Нагадаємо, що вся Україна під загрозою: зафіксовано зліт МіГ-31К, оголошено ракетну небезпеку.