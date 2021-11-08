У Федерації профспілок пояснили, чи відповідає відсторонення невакцинованих нормам Кодексу законів про працю

Від початку 2021 року смертність від COVID-19 серед працівників, які ходили на роботу, зросла в п'ятеро.

Невакцинованих чиновників та працівників освітніх закладів від 8 листопада в Україні починають відсторонювати від роботи без збереження зарплати. Але, за словами очільника Федерації профспілок Григорія Осового, таке положення суперечить Кодексу про працю в частині термінів.

Про це він сказав ефірі телеканалу "Україна 24".

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"Ми тут бачимо дві обставини: перша - це правова частина цього питання. Про зміну істотних умов праці працівників потрібно попереджувати згідно зі статтею 32 Кодексу законів про працю не пізніше ніж за два місяці до введення таких змін. І тому введення зобов'язання працівника провести вакцинацію чи недопуск до роботи входить у суперечність зі статтею Кодексу про працю", — сказав Осовий.

Водночас протиставленням подібному порушенню він назвав закон "Про забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення". Стаття 5 цього документа також має вимоги до суспільних правил.

За його словами, якщо настає пандемія, то вводяться особливі режими, правила поведінки громадян у таких надзвичайних умовах. Він уточнив, що такі умови не тільки в Україні, а й у всьому світі.

"Тому зрозуміло, що влада намагається максимально стимулювати населення до проведення вакцинації. На жаль, іншого способу ані ВООЗ, ані наше МОЗ не знайшли для того, щоб протидіяти таким масовим захворюванням населення. Ми бачимо наслідки цієї хвороби", — уточнив Осовий.

Він також додав, що від початку 2021 року смертність від коронавірусу серед працівників, які ходили на роботу, зросла в п'ятеро.

"Що найприкріше, серед них значна частина - це медичні працівники, які щодня виконують свої професійні обов'язки й наражають себе на таку небезпеку", — підсумував очільник Федерації профспілок.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua. ТСН.ua нагадує про неприємні сюрпризи для невакцинованих українців та інформує, кому не загрожує втрата роботи без сертифікату про вакцинацію. Читайте також:

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