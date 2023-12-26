Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Феодосії міг бути пошкоджений ще один російський корабель: Гуменюк розповіла деталі

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
Перегляди
641
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Феодосії міг бути пошкоджений ще один російський корабель: Гуменюк розповіла деталі

Вибух та пожежа у порту Феодосії

Цілком ймовірно, що був пошкоджений ще один корабель.

Вночі 26 грудня в окупованій Феодосії міг бути пошкоджений ще один російський корабель, крім "Новочеркаська".

Про це заявила начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телеканалу Київ 24.

Вона пояснила, що наразі потрібна дорозвідка у Феодосії та отримання вичерпної інформації по усіх уражених цілях.

"Цілком ймовірно, що був пошкоджений ще один корабель, адже в портовій інфраструктурі все знаходиться близько", - сказала Гуменюк.

За її словами, зараз потрібно дочекатися підтвердження від української розвідки.

"Не зважаючи на те, що могли врахувати відстань, яка необхідна у цілях безпеки між бойовими одиницями, вибух такої потужності міг пошкодити й інші об'єкти",- резюмувала Гуменюк.

Додамо, у ніч проти 26 грудня мешканці тимчасово окупованої Феодосії в Криму почали повідомляти про гучні вибухи над містом. Згодом стало відомо, що ЗСУ атакували великий десантний корабель ЧФ "Новочеркаськ". ТСН.ua зібрав все, що відомо про нічну "бавовну" у Криму. 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
641
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація