У Феодосії спалахнула пожежа на нафтобазі після повторної атаки дронів (відео)

Наслідки атаки БпЛА на нафтобазу у Феодосії

Реклама

В окупованій Феодосії у ніч проти 13 жовтня спалахнула масштабна пожежа на місцевій нафтобазі після атаки уданих безпілотників.

Відповідні відео викладають у мережу місцеві жителі.

Повідомляється, що в результаті атаки спалахнуло щонайменше три резервуари за паливом.

Реклама

Інформацію про атаку безпілотників та пожежу на нафтобазі підтвердив місцевий «гауляйтер» Сергій Аксьонов.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони уразили підприємство «Завод ім. Я.М. Свердлова», один з великих російських виробників вибухових речовин і компонентів для боєприпасів.

Ми раніше інформували, що в окупованій Феодосії триває масштабна пожежа на найбільшому на півострові нафтоналивному терміналі після атаки БпЛА.