У Феодосії запровадили режим НС через пожежу на нафтобазі (фото, відео)

У Міноборони РФ відзвітували про збиття 12 дронів над окупованим Кримом.

В окупованій Феодосії 7 жовтня запроваджено режим техногенної надзвичайної ситуації муніципального характеру після виникнення пожежі на нафтобазі.

Про це повідомила окупаційна влада.

Нафтобаза продовжує горіти і вранці. Причини виникнення займання досі не названі.

Своєю чергою в Міноборони Росії заявили, що вночі засоби ППО збили 21 безпілотник, зокрема 12 – над окупованим Кримом. Водночас у ранковому зведенні відомства не згадується нафтобаза, що горить у Феодосії, і пожежа на якій почалася, ймовірно, в результаті атаки БПЛА.

Пожежа на нафтобазі у Феодосії 7 жовтня

Пожежа на нафтобазі у Феодосії 7 жовтня / Колаж: kiber_boroshno

Пожежа на нафтобазі у Феодосії 7 жовтня

У Феодосії атаковано нафтобазу: спалахнула пожежа

Нагадаємо, в ніч проти 7 жовтня жителі Феодосії заявили про звуки вибухів. У місті загорілась нафтобаза.

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