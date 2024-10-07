У Феодосії запровадили режим НС через пожежу на нафтобазі (фото, відео)

У Міноборони РФ відзвітували про збиття 12 дронів над окупованим Кримом.
В окупованій Феодосії 7 жовтня запроваджено режим техногенної надзвичайної ситуації муніципального характеру після виникнення пожежі на нафтобазі.
Про це повідомила окупаційна влада.
Нафтобаза продовжує горіти і вранці. Причини виникнення займання досі не названі.
Своєю чергою в Міноборони Росії заявили, що вночі засоби ППО збили 21 безпілотник, зокрема 12 – над окупованим Кримом. Водночас у ранковому зведенні відомства не згадується нафтобаза, що горить у Феодосії, і пожежа на якій почалася, ймовірно, в результаті атаки БПЛА.
Нагадаємо, в ніч проти 7 жовтня жителі Феодосії заявили про звуки вибухів. У місті загорілась нафтобаза.
Читайте також: