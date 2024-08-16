У Феодосії звучить сирена, а з аеродрому підняли гелікоптери: неспокійна ніч в Криму

У росіян - "гаряча" ніч на півострові.
У Феодосії звучить сирена, а у морі стріляють.
Про це інформують очевидці та місцеві моніторингові канали.
- У Керчі з поромної переправи валить дим.
- У Севастополі знову вибух, а з аеродрому в Качі підняли гелікоптери.
- Після вибухів у Керчі окупанти оголосили скасування повітряної тривоги, але щось пішло не за їхнім планом і вони знову оголосили режим ракетної небезпеки. Міст перекритий.
- Щось вибухає в районі між Сімферополем та Бахчисараєм, можливі йдеться про звуки російського "ППО", а можливо й влучили кудись.
- У Керчі на горі Мітрідат ЗПРК, можливо, не постраждав. Як повідомляють очевидці, швидше за все в нього збилися ракети і стріляв він абияк, прилетіло в район автовокзалу у двори.
- У районі Кам'янки під Сімферополем після вибуху щось горить.
Нагадаємо, раніше партизани зафіксували перекидання російського ППО з Криму ближче до Кримського мосту, але на території РФ. Колону супроводжували військові машини. Партизани не виключають, що ЗС РФ очікують ударів по мосту і не хочуть залишати системи ППО в Криму, після руйнування споруди.
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