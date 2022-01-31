У фейсбуці створили групу підтримки Артемія Рябчука, який влаштував стрілянину на "Південмаші" у Дніпрі

Підписники діляться історіями "дідівщини" в армії.
У соцмережі Фейсбук створили групу підтримки 20-річного "дніпровського стрільця" Артемія Рябчука, який влаштував стрілянину на заводі "Південмаш" у Дніпрі, вбив п'ятьох товаришів по службі та ще п'ятьох поранив.
Від моменту створення до спільности приєдналися майже 3 тисячі учасників.
Активісти збирають кошти на закупівлю необхідних речей для строковика, який перебуває у СІЗО, висловлюють йому слова підтримки, діляться інформацією про перебіг розслідування.
Крім цього, підписники розповідають у Мережі про випадки "дідівщини", з якими вони зіткнулися під час несення служби в ЗСУ чи Нацгвардії.
Повідомляється, що учасники групи зареєстрували петицію "За недопущення несправедливого розгляду справи Рябчука Артемія".
Слід зазначити, що ДБР зараз розшукує очевидців події на "Південмаші", а також водійку, яка того ранку підвозила Артемія Рябчука.
Нагадаємо, що у Дніпрі попрощалися із загиблими на "Південмаші".
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