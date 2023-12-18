У Фінляндії арештували російського неонациста Яна Петровського

Його взяли під варту за злочини в Україні.

У Фінляндії все ж таки арештували російського неонациста Яна Петровського. Під варту його взяли за воєнні злочини в Україні.

Про це пише Helsingin Sanomat.

Як стало відомо, суд ухвалив рішення про те, що російського неонациста Воїслава Тордена, більш відомого під ім’ям Яна Петровського, необхідно взяти під варту за підозрою у скоєнні грубих воєнних злочинів в Україні. Його відправлять до в'язниці Вантаа.

Обвинувачення Петровському мають висунути до 31 травня 2024 року.

"Під час суду у справі про опіку у Тордена була з собою паперова табличка російською мовою, яку він назвав рекламою. Перед початком суду Торден продемонстрував табличку репортерам і операторам", - йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, що фінські прикордонники затримали терориста банди "Русич", якого відпустив суд.

Читайте також провідні новини дня: