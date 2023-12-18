У Фінляндії арештували російського неонациста Яна Петровського

Його взяли під варту за злочини в Україні.
У Фінляндії все ж таки арештували російського неонациста Яна Петровського. Під варту його взяли за воєнні злочини в Україні.
Про це пише Helsingin Sanomat.
Як стало відомо, суд ухвалив рішення про те, що російського неонациста Воїслава Тордена, більш відомого під ім’ям Яна Петровського, необхідно взяти під варту за підозрою у скоєнні грубих воєнних злочинів в Україні. Його відправлять до в'язниці Вантаа.
Обвинувачення Петровському мають висунути до 31 травня 2024 року.
"Під час суду у справі про опіку у Тордена була з собою паперова табличка російською мовою, яку він назвав рекламою. Перед початком суду Торден продемонстрував табличку репортерам і операторам", - йдеться в матеріалі.
Нагадаємо, що фінські прикордонники затримали терориста банди "Русич", якого відпустив суд.
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