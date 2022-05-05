У Фінляндії національна телерадіокомпанія почала публікувати новини українською мовою

Від 4 травня національна телерадіокомпанія Фінляндії Yle почала публікувати новини українською мовою.

На такий крок ТРК пішля для того, щоб підтримати біженців та інших українців, які проживають у Фінляндії, надавши їм необхідну та важливу інформацію рідною мовою.

Про це повідомляється на сайті видання.

"Вторгнення Росії в Україну змусило мільйони українців покинути свої домівки та шукати притулку в інших країнах. Очікується, що тільки до Фінляндії прибуде від 40 до 80 тисяч біженців. Зі свого боку ми хочемо підтримати біженців та інших українців, які проживають у Фінляндії, у їхньому повсякденному житті та сприяти їх інтеграції у фінське суспільство" - зазначив головний редактор Служби новин та актуальних програм Yle Йоуко Йокінен.

Новини перекладатимуться на українську мову за допомогою сервісів машинного перекладу. Перед публікацією їх перевірятиме україномовний редактор. Новини українською мовою публікуються на сайті Yle.fi.

Основна увага приділятиметься головним новинам Фінляндії, а також новинам, які будуть особливо цікавими шукачам прихистку з України.

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