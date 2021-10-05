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У формі та з портфелем: в Одеській області п'яна школярка заснула на вулиці (фото)

У формі та з портфелем: в Одеській області п'яна школярка заснула на вулиці (фото)

pixabay.com

На місце викликали медиків та поліцію.

У Чорноморську, у дворі будинку №3 по вул. Данченка, виявили нетверезу школярку. Неповнолітню помітили перехожі. 

Про це повідомляє КУ "Муніципальна Варта" ЧМР.

Після приїзду на місце група швидкого реагування викликала бригаду медичної допомоги, працівників Ювенальної превенції Чорноморського відділу поліції та батьків малолітньої.

З'ясувалося, що дитина перебуває у стані сильного алкогольного сп'яніння. Хто напоїв неповнолітню – не уточнюється. Дитина була у шкільній формі та з портфелем.

© КУ
КУ "Муніципальна Варта" Чорноморська

Нагадаємо, у Волинській області вагітна учениця 9 класу пограбувала жінку. Вона вкрала у неї мобільний телефон.

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