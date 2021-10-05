У формі та з портфелем: в Одеській області п'яна школярка заснула на вулиці (фото)

У формі та з портфелем: в Одеській області п'яна школярка заснула на вулиці (фото)

На місце викликали медиків та поліцію.

У Чорноморську, у дворі будинку №3 по вул. Данченка, виявили нетверезу школярку. Неповнолітню помітили перехожі.

Про це повідомляє КУ "Муніципальна Варта" ЧМР.

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Після приїзду на місце група швидкого реагування викликала бригаду медичної допомоги, працівників Ювенальної превенції Чорноморського відділу поліції та батьків малолітньої.

З'ясувалося, що дитина перебуває у стані сильного алкогольного сп'яніння. Хто напоїв неповнолітню – не уточнюється. Дитина була у шкільній формі та з портфелем.

КУ "Муніципальна Варта" Чорноморська

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