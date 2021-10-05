У формі та з портфелем: в Одеській області п'яна школярка заснула на вулиці (фото)

На місце викликали медиків та поліцію.
У Чорноморську, у дворі будинку №3 по вул. Данченка, виявили нетверезу школярку. Неповнолітню помітили перехожі.
Про це повідомляє КУ "Муніципальна Варта" ЧМР.
Після приїзду на місце група швидкого реагування викликала бригаду медичної допомоги, працівників Ювенальної превенції Чорноморського відділу поліції та батьків малолітньої.
З'ясувалося, що дитина перебуває у стані сильного алкогольного сп'яніння. Хто напоїв неповнолітню – не уточнюється. Дитина була у шкільній формі та з портфелем.
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