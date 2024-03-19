"У фракції "Слуга народу" не вперше заявляють про диктатуру": експерт прокоментував скандальну заяву нардепа

Напередодні нардеп від "Слуги народу" Сергій Демченко заявив, що зараз максимальну кількість рішення приймає особисто президент Володимир Зеленський і "диктатура – це інструмент, який може допомогти нам перемогти у війні проти Росії".

У фракції "Слуга народу" вже не вперше заявляють про диктатуру, як це недавно зробив народний депутат Сергій Демченко.

Про це сказав керівник політико-правових програм ГО "Український Центр суспільного розвитку" Ігор Рейтерович в ефірі телеканалу "Київ 24".

"Людина спочатку сказала те, що вона думала, потім зрозуміла, що сказала трошки не те і почала шукати можливості якимось тропками вийти з цієї ситуації, в яку вона потрапила. Вийшло насправді дуже погано. І тут проблема полягає в тому, що дуже багато в нас народних депутатів. Це, до речі, не перша заява подібного штибу. Я, як мінімум, ще кілька пам’ятаю від "Слуг народу", одна з яких, наприклад, стосувалася необхідності ліквідації свободи слова, як такої, під час війни..." – сказав Ігор Рейтерович.

Він зауважив, що подібні тези про диктатуру починають знаходити продовження...

"Нам прямо вже починають говорити про те, що диктатура це непогано, особливо під час правового режиму воєнного стану. Якщо ми хочемо виграти війну – громадяни повинні позбавити себе самостійно всіх прав, свобод людини і громадянина і виконувати те, що, мабуть, буде казати влада. Я принаймні так сприймаю подібні заяви… Представники провладної більшості час від часу вкидають подібні теми в інформаційний простір, мабуть, щоб подивитися на реакцію українців. А виправдання на кшталт того, що "українці ж волелюбні, в нас все буде нормально, от зараз трошки пограємо в диктатуру – це об’єктивно, щоб перемогти Путіна, а потім якби все повернеться до того, що й було до 22-го року... Воно, насправді, просто в світовій історії так не працює. І якщо ти перетворюєшся на диктатуру, то в тебе жодних шансів в такому випадку перемогти диктатуру просто немає", – сказав Ігор Рейтерович.

нагадаємо, Сергій Демченко – народний обранець, який перебуває у фракції "Слуга народу", назвав інструмент, який, на його думку, допоможе перемогти у війні. За його словами, для країни і людей диктатура – це точно в мінус завжди, проте для перемоги у війні, можливо, це той інструмент, який може допомогти перемогти ворога.

"Але нам треба зрозуміти, що ми боремося з тоталітарною країною і диктаторським режимом на найвищому рівні", – заявив він.

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