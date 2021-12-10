У Франції на воду спустили патрульний катер, збудований для охорони кордону України

У Франції на воду спустили патрульний катер, збудований для охорони кордону України

Усього таких кораблів у наших морських прикордонників буде два десятки.

Перший патрульний катер, збудований для охорони морського кордону України, спустили на воду у Франції.

Також читайте Патрульні катери типу Island зі США вперше вийшли в Одеську затоку

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 10 грудня.

Зазначається, що в Україні на корабель чекають навесні, після швартових та ходових випробувань. Судно спроможне розвивати швидкість до тридцяти вузлів - це понад 50 кілометрів за годину. Усього таких кораблів, збудованих за спільним українсько-французьким проєктом, у наших морських прикордонників буде два десятки. П'ять із них - збудують разом із французькими фахівцями у Миколаєві.

Найближчим часом до Франції відправляться українські моряки-прикордонники. Там вони вчитимуться керувати новою технікою та обслуговувати її.

Нагадаємо, раніше два патрульні катери Island, які прибули до України зі США, вперше вийшли в Одеську затоку. Наразі у Балтиморі готують до передавання Україні ще одне таке судно - воно стане вже п'ятим за ліком. Як відомо, катери Island є частиною американського пакета безпекової допомоги Україні на понад 2,5 млрд доларів. Вони призначені для посилення Військово-Морських сил України.

Читайте також: