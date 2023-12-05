У Франківську дівчата знімали "відео для дорослих" і транслювали в Мережу: чим усе закінчилося

В Івано-Франківську судили засновників порностудії, яку облаштували в нежитловому приміщенні та заробляли на цьому кошти.

Про це йдеться у вироку Івано-Франківського міського суду.

За даними суду, уродженець Кривого Рогу та дві мешканки Івано-Франківщини організували в Івано-Франківську порностудію. Для цього вони переобладнали нежитлові приміщення на порностудію, встановивши там необхідне обладнання.

Після цього зловмисники найняли моделей, які знімали пікантні відео задля трансляції на одному із сайтів. За це вони отримували гроші.

Під час досудового слідства підозрювані уклали угоду зі слідством. Суд визнав підозрюваних винними за ч. 3 ст. 301 КК України та оштрафував їх на 51-59 тис. грн із забороною обіймати посади у сфері ІТ-технологій і займатися діяльністю, яка пов`язана з поширенням кіно та відеопродукції на вебресурсах на термін 1 (один) рік.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, в Луцьку підприємець вирішив заробити на порнобізнесі: він звабив дівчину та знімав секс із нею. Пікантні відео чоловік без згоди партнерки публікував на порносайтах і отримував за це гроші.

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