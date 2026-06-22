У Франківську хлопець обмотав собаці морду скотчем: що кажуть у поліції

Поліція

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В Івано-Франківську поліція поспілкувалася з 12-річним хлопцем та його родиною. Йдеться про інцидент із перев’язаною скотчем мордою у собаки.

Про це повідомляє полція Івано-Франківської області.

Як пояснив сам підліток, він не хотів нашкодити тварині. Каже, намагався зробити так, щоб собака під час прогулянки нічого небезпечного не підбирала. Намордника вдома не було, тож він вигадав інший спосіб і не подумав про наслідки.

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Поліцейські пояснили хлопцю і його матері, чому так робити не можна, і нагадали про відповідальне ставлення до тварин. Також перевірили, як живе собака. З’ясувалося, що її доглядають належним чином.

У родині кажуть, що взяли тварину з притулку і дбають про неї. Сам хлопець визнав, що вчинив неправильно, і пообіцяв більше так не робити.

Поліція закликає батьків більше говорити з дітьми про безпеку та вчити їх правильно поводитися з тваринами.

Раніше у Києві затримали ймовірного вбивцю собаки. Так, чоловік міг викинути пса з шостого поверху. За даними слідства, 67-річний киянин викинув власного пса породи бішон із вікна квартири. Від отриманих травм тварина загинула на місці.

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