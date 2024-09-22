У Франківську нібито побили "мовного інспектора": реакція РНБО

У Івано-Франківську нібито побили "мовного інспектора". З'явилася реакція РНБО та поліції.

У мережі з'явилася інформація про нібито побиття мовного інспектора в Івано-Франківську. В РНБО вже відреагували на ці чутки.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

У соціальних мережах з'явилося повідомлення про нібито побиття чоловіка в Івано-Франківську, який став мовним інспектором.

У Головному управлінні Нацполіції в Івано-Франківській області зазначають, що за останній час в місті не було жодних повідомлень стосовно будь-яких злочинів, скоєних на мовному ґрунті.

Центр протидії дезінформації вказує, що подібні фейки поширює російська пропаганда для створення ілюзії розколу в українському суспільстві навколо мовного питання.

"Також варто зауважити, що ініціатива про "мовних інспекторів" не працює, вона лише була озвучена на рівні ідеї, чим скористалася роспропаганда", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що після зустрічі з Уповноваженим із захисту державної мови Тарасом Кременем у нього виникла ідея створити "мовну інспекцію", оскільки у громадському просторі міста, за його словами, побільшало російської мови.

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