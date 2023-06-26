Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Франківську обстріляли спортзал і тяжко поранили відвідувача: ЗМІ пишуть, що міг працювати снайпер (фото)

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
464
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Франківську обстріляли спортзал і тяжко поранили відвідувача: ЗМІ пишуть, що міг працювати снайпер (фото)

В Івано-Франківську обстріляли спортзал / Фото: ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області.

Поліція розшукує потерпілого.

В Івано-Франківську у понеділок, 26 червня, невідомий обстріляв спортзал і тяжко поранив одного із відвідувачів. За попередніми даними, там міг працювати снайпер. 

Про це повідомили в поліції Івано-Франківської області. 

За даними івано-франківське видання "Галка", інцидент стався після обіду 26 червня. З вулиці невідомий обстріляв один із спортзалів Франківська. Через це відвідувач отримав тяжке поранення, його госпіталізували. 

Видання стверджує, що за попередніми даними, потерпілого міг обстріляти снайпер з даху сусіднього будинку. 

Стрілянина в Івано-Франківську 26 червня / © ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області.
Стрілянина в Івано-Франківську 26 червня / Фото: ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області.

У поліції офіційно підтвердили стрілянину та повідомили, що підозрюваного уже розшукують. За даними правоохоронців, стрілянина сталась 26 червня о 17:20 на вулиці Симоненка. 

"Попередньо відомо, що невідомий чоловік через вікно здійснив постріл. В результаті поранення отримав відвідувач спортивного клубу. Чоловіка доставлено до лікарні", - повідомили у поліції. 

На місці події працюють слідчі, триває пошук підозрюваного. 

У Франківську сталась стрілянина. / © ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області.
У Франківську сталась стрілянина. / Фото: ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області трагічно загинув 19-річний хлопець.

Читайте також:

Стрілянина в Одесі: вбивця помер в лікарні

Стрілянина в Одесі: вбивця помер в лікарні

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
464
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація