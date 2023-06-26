У Франківську обстріляли спортзал і тяжко поранили відвідувача: ЗМІ пишуть, що міг працювати снайпер (фото)

Поліція розшукує потерпілого.
В Івано-Франківську у понеділок, 26 червня, невідомий обстріляв спортзал і тяжко поранив одного із відвідувачів. За попередніми даними, там міг працювати снайпер.
Про це повідомили в поліції Івано-Франківської області.
За даними івано-франківське видання "Галка", інцидент стався після обіду 26 червня. З вулиці невідомий обстріляв один із спортзалів Франківська. Через це відвідувач отримав тяжке поранення, його госпіталізували.
Видання стверджує, що за попередніми даними, потерпілого міг обстріляти снайпер з даху сусіднього будинку.
У поліції офіційно підтвердили стрілянину та повідомили, що підозрюваного уже розшукують. За даними правоохоронців, стрілянина сталась 26 червня о 17:20 на вулиці Симоненка.
"Попередньо відомо, що невідомий чоловік через вікно здійснив постріл. В результаті поранення отримав відвідувач спортивного клубу. Чоловіка доставлено до лікарні", - повідомили у поліції.
На місці події працюють слідчі, триває пошук підозрюваного.
Нагадаємо, в Івано-Франківській області трагічно загинув 19-річний хлопець.
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