У Франківську під час прибирання побили комунальника (фото)

В Івано-Франківську під час виконання робіт з прибирання території було побито працівника комунального підприємства «Благоустрій».

Про це повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі у Facebook.

За даними слідства, конфлікт виник між 32-річним водієм та 63-річним працівником КП «Благоустрій». Комунальник ішов на роботу краєм проїжджої частини, несучи лопату для розчищення снігу. Водій, який рухався позаду, почав сигналити, вимагаючи звільнити дорогу. Однак чоловік не відреагував, оскільки перебував у навушниках.

Після цього водій зупинив автомобіль, вибіг із салону та спробував силоміць зняти навушники з комунальника. У відповідь працівник КП ударив лопатою по машині. Тоді керманич дістав із салону предмет, схожий на дерев’яну биту, та завдав потерпілому чотири удари по голові та спині. Внаслідок нападу у 63-річного чоловіка зафіксували легкі тілесні ушкодження.

Прокурори Окружної прокуратури міста Івано-Франківська повідомили водієві про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство із застосуванням предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень.

Підозрюваного затримали, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. У разі доведення вини чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі.

