ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
172
Час на прочитання
1 хв

У Франківську під час прибирання побили комунальника (фото)

Водію, підозрюваному у побитті комунальника, загрожує до семи років ув’язнення.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Затриманий

Затриманий / © Прокуратура Івано-Франківської області

В Івано-Франківську під час виконання робіт з прибирання території було побито працівника комунального підприємства «Благоустрій».

Про це повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі у Facebook.

За даними слідства, конфлікт виник між 32-річним водієм та 63-річним працівником КП «Благоустрій». Комунальник ішов на роботу краєм проїжджої частини, несучи лопату для розчищення снігу. Водій, який рухався позаду, почав сигналити, вимагаючи звільнити дорогу. Однак чоловік не відреагував, оскільки перебував у навушниках.

Після цього водій зупинив автомобіль, вибіг із салону та спробував силоміць зняти навушники з комунальника. У відповідь працівник КП ударив лопатою по машині. Тоді керманич дістав із салону предмет, схожий на дерев’яну биту, та завдав потерпілому чотири удари по голові та спині. Внаслідок нападу у 63-річного чоловіка зафіксували легкі тілесні ушкодження.

/ © Прокуратура Івано-Франківської області

© Прокуратура Івано-Франківської області

/ © Прокуратура Івано-Франківської області

© Прокуратура Івано-Франківської області

Прокурори Окружної прокуратури міста Івано-Франківська повідомили водієві про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство із застосуванням предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень.

Підозрюваного затримали, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. У разі доведення вини чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що через негоду в Україні, Рятувальники., енергетики, комунальники працюють у посиленому режимі.

Дата публікації
Кількість переглядів
172
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie