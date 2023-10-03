У Франківську підприємця оштрафували на 68 тис. грн та заборонили писати в Інтернеті: що він накоїв

Жителя міста Івано-Франківськ оштрафували на 68 тисяч грн та заборонили йому публікувати дописи в Інтернеті через поширення дитячої порнографії.

Про це йдеться у вироку Івано-Франківського міського суду.

За даними суду, приватний підприємець, який має на утриманні малолітню дитину, у травні-липні 2023 року регулярно завантажував з Інтернету дитячу порнографію - фото та відео.

На суді підозрюваний провину визнав та розкаявся. Він просив його суворо не карати.

Івано-Франківський міський суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 301-1 КК України. Його оштрафували на 68 тисяч грн.

Крім того, суд заборонив засудженому публікувати дописи у мережі Інтернет та займатись виготовленням відеопродукції.

"Призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі 4000 (чотири тисячі) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень з позбавленням права займатися діяльністю, пов`язаною з виготовленням та розповсюдженням творів, зображень, кіно та відеопродукції, а також будь-якої інформації на веб-ресурсах у мережі Інтернет", - йдеться у вироку суду.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, у Дніпрі судитимуть чоловіка, який забив до смерті співмешканку та неодноразово ґвалтував трьох її синів.

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