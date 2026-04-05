У Франківську поліцейський збив чоловіка на переході і залишив його помирати

В Івано-Франківську 26-річний працівник поліції на смерть збив пішохода прямо на «зебрі» та втік, залишивши 32-річного чоловіка помирати на дорозі.

Дмитро Гулійчук
ДТП. Фото ілюстративне

ДТП. Фото ілюстративне

В Івано-Франківську поліцейський на смерть збив пішохода і втік з місця події, залишивши потерпілого помирати.

Про це передає поліція Івано-Франківської області.

ДТП сталася сьогодні вночі, 5 квітня близько 00:26 на вулиці Галицькій в Івано-Франківську. Водій авто здійснив наїзд на пішохода, який переходив дорогу по пішохідному переходу. Замість того, щоб викликати «швидку», зловмисник втік з місця події, залишивши потерпілого на призволяще. Від отриманих травм потерпілий 1994 року народження загинув на місці.

Поліцейські встановили авто та особу водія, причетного до скоєння автопригоди. Зловмисником виявився 26-річний співробітник Івано-Франківського районного управління поліції. Поліцейські «доставили його для проведення першочергових слідчих дій».

За фактом ДТП усі матеріали буде передано до ДБР. Поліція запевняє, що «сприятиме проведенню повного, всебічного та об’єктивного розслідування обставин ДТП».

Раніше повідомлялося, що на Львівщині прокурор на смерть збив дитину військового.

Також ми писали, що на Рівненщині військовий на смерть збив 25-річного хлопця, рідний брат якого загинув на фронті.

