У Франківську поліцейський збив чоловіка на переході і залишив його помирати

В Івано-Франківську поліцейський на смерть збив пішохода і втік з місця події, залишивши потерпілого помирати.

Про це передає поліція Івано-Франківської області.

ДТП сталася сьогодні вночі, 5 квітня близько 00:26 на вулиці Галицькій в Івано-Франківську. Водій авто здійснив наїзд на пішохода, який переходив дорогу по пішохідному переходу. Замість того, щоб викликати «швидку», зловмисник втік з місця події, залишивши потерпілого на призволяще. Від отриманих травм потерпілий 1994 року народження загинув на місці.

Поліцейські встановили авто та особу водія, причетного до скоєння автопригоди. Зловмисником виявився 26-річний співробітник Івано-Франківського районного управління поліції. Поліцейські «доставили його для проведення першочергових слідчих дій».

За фактом ДТП усі матеріали буде передано до ДБР. Поліція запевняє, що «сприятиме проведенню повного, всебічного та об’єктивного розслідування обставин ДТП».

