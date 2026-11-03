У Франківську поліція з ТЦК увірвалися до приватного будинку і мобілізували будівельника

Перцевий спрей в обличчя та затримання на приватній території: скандал із ТЦК під Івано-Франківськом дістався омбудсмана

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В Івано-Франківську працівники поліції та ТЦК зайшли на територію приватного будинку та мобілізували будівельника, що працював там.

Відповідне відео з’явилося у Мережі.

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На кадрах видно, що група оповіщення зайшла до приватного будику, де проводилися будівельні роботи. Там вони стали затримувати одного з працівників.

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Власник будинку вимагав від ТЦК і поліції залишити приватну територію, але ця вимога була проігнорована.

Під час затримання один з представників ТЦК застосував перцевий балончик проти власника.

На інцидент відреагував омбудсмен

Своєю чергою омбудсмен Лубінець звернувся до правоохоронців із вимогою перевірити обставини події та наголосив, що мобілізація має відбуватися в межах закону.

Про це передає представництво Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Івано-Франківській обл.

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«Зокрема, на поширених у медіа відеозаписах зафіксовано, як ці особи на приватній території силоміць витягують невстановленого чоловіка за ноги, застосовують до нього фізичну силу, вдаючись при цьому до нецензурної лексики. Особливо обурює те, що вони відверто проігнорували неодноразові вимоги власника домоволодіння залишити його територію», — йдеться в повідомленні представництва омбудсмена.

Реакція поліції

У поліції підтвердили, що їхні працівники були у складі цієї групи оповіщення.

Зазначається, що 2 листопада у Вовчинцях (передмістя Івано-Франківська) поліцейські у складі групи оповіщення спільно з військовослужбовцями ТЦК проводили заходи з оповіщення. Чоловік, який рухався велосипедом, побачив службовий автомобіль поліції та почав тікати.

«Через відчинені ворота він забіг на територію будівельного майданчика. Спочатку чоловік відмовився повідомити свої анкетні дані. Згодом з’ясувалося, що він порушив правила військового обліку», — йдеться в повідомленні.

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Керівництво поліції Івано-Франківщини призначило службову перевірку, щоб встановити всі обставини події та оцінити дії правоохоронців. У поліції запевняють, що за результатами службової перевірки діям їхніх колег буде надано правову оцінку.

«У разі виявлення порушень до винних осіб буде негайно вжито заходів відповідно до вимог», — запевнили правоохоронці.

Нагадаємо, 2 листопада в соціальних мережах почала поширюватися інформація про нібито захоплення людей у заручники в селі Петропавлівська Борщагівка на Київщині.

Командувач Нагвардії генерал Півненко підтвердив, що чоловіки на Петропавлівській Борщагівці — військові в СЗЧ з Нацгвардії.

Також він показав цих військових на відео і запевнив, що до військовослужбовців не застосовували жодних протиправних дій.

Згодом на місце конфлікту навіть приїхав голова ОП Кирило Буданов.

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