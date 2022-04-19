У Франківську понад 2,2 тис. чоловіків-переселенців зареєструвалися у військкоматі

Від початку війни на Прикаратті прийняли понад 134 тис. вимушених переселенців з регіонів активних бойових дій: близько 35 тис. зупинилися у Франківську.

За майже два місяці війни 2,2 тис. чоловіків, які з родинами вимушено переїхали до Івано-Франківська з інших областей, зареєструвалися у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків.

За його словами, з них приблизно 900 громадян пішли служити. "Ми активно приймаємо людей з інших регіонів. Щодня приблизно 800-900 громадян реєструються в Івано-Франківській територіальній громаді", - розповів Руслан Марцінків.

Наразі сформовано у громаді три добровольчі батальйони. Записатися до складу добровольів можна у міській раді.

"17 квітня чергові ряди добровольців поповнилися! Наші захисники присягнули на вірність українському народові. Я дякую усім добровольцям!" — каже мер Франківська.

Як повідомлялося, вимушені переселенці мають змогу щовівторка бесплатно пройти огляд у клініці "Добробут" у Львові та Івано-Франківську. Також медики компанії ведуть прийом у партнерській клініці в Чернівцях. Як повідомили у медзакладі, безкоштовно сімейний лікар та педіатр прийматимуть пацієнтів-переселенців щовівторка у Львові та Івано-Франківську. Огляд у лікаря вібувається за попереднім записом.

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