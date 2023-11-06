У Франківську посеред вулиці знайшли мертвого військового: родичі стверджують, що його побили

27-річний військовий Андрій Войцихівський прихав з передової додому у відпустку, проте вже наступного дня його знайшли мертвим біля власного будинку.

В Івано-Франківську посеред вулиці, неподалік власного дому, знайшли мертвим 27-річного військового Андрія Войцихівського, який захищав нашу державу у гарячих точках фронту від березня 2022 року. Родичі Андрія стверджують, що військового побили.

Про це пише місцеві видання "Галицький кореспондент" і Versii.

Андрій приїхав зі служби до Івано-Франківська в середу, 1 листопада, а вже в четвер його не стало. На думку родичів, захисника побили на вулиці невідомі, внаслідок чого той помер.

За словами батьків, Андрій того дня пішов до товариш допомагати робити ремонт. Пізно ввечері до них додому прийшли поліцейські, аби мати упізнала тіло сина. За її словами, тіло Андрія було дуже побитим.

У висновку судмедекспертів вказано, що чоловік помер від “серцевої недостатності”. Поховали Андрія як цивільного, без військових почестей і капеланів. Батьки лишилися без єдиного сина.

"Жодної допомоги сімʼї, жодної підтримки, жодної згадки про його смерть у місцевих ЗМІ. Цього наче ніколи і не було. Людина, яка стала на наш захист, півтора року боролась з окупантами на сході, наче зникла протягом доби", – розповідають друзі родини.

Андрій Войцехівський став на захист Вітчизни у березні минулого року / Фото: Галицький кореспондент

Що кажуть у поліції

У коментарі "Суспільному" в поліції Івано-Франківської області запевнили, що з'ясовують обставини смерті військовослужбовця.

"Медики впродовж години реанімували 27-річного чоловіка, утім врятувати його не вдалося. Військовослужбовець помер на місці", – розповів речник поліції Андрій Яцків.

За його словами, поліцейські оглянули місце події, опитали родичів воїна, а також свідків події, які повідомили, що чоловік прямував до будинку, але раптово впав.

Досудове розслідування триває. Наразі слідчі призначили судово-медичну експертизу, яка має встановити остаточну причину смерті.

"Попередньо, згідно з судово-медичним розтином, причиною смерті військовослужбовця є гостра коронарна недостатність, раптова серцева смерть", – додали у поліції.

Раніше повідомлялося, що 22-річний військовий з Рівненщини загинув дорогою додому з фронту. Його тіло знайшли на коліях.

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